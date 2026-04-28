川普多次施壓放話 傳北約考慮不再每年舉行峰會

川普於2月底突對伊朗開戰，事前並未知會或諮詢盟國。北約盟國拒絕提供川普所要求的支援後，川普揚言考慮退出北約，並多次嚴厲批評其中許多會員國。（美聯社）

美國、以色列聯合對伊朗的戰爭，加劇美國與北大西洋公約組織（NATO）的緊張關係，外媒引述消息人士稱，北大西洋公約組織考慮終止近年來每年召開高峰會的做法。

川普於2月底突對伊朗開戰，事前並未知會或諮詢盟國。北約盟國拒絕提供川普所要求的支援後，川普揚言考慮退出北約，並多次嚴厲批評其中許多會員國，近日甚至傳出，不挺華府的盟國被列入「搗蛋鬼」名單，後續可能遭到報復。

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路透社引述多名消息人士指出，雖然近年來北約在每年都召開高峰會，但有部分會員國正推動放慢節奏，考慮將峰會延後或是不召開，希望減少紛爭、做出更明智的決策。

報導引述一名外交官指出，部分國家正推動每兩年舉行一次峰會，並指目前尚未做出任何決定，最終決定權則是握在北約秘書長呂特（Mark Rutte）手上。另一名外交官則指出，原訂於2027年在阿爾巴尼亞舉辦的峰會，很可能會延至秋季舉行，2028年甚至考慮是否完全不召開峰會，因為2028年是美國總統大選年，也是川普在任的最後一個完整年度。

也有北約官員指出，北約將持續舉行國家元首與政府首長的定期會議，北約盟國在峰會之間將持續就共同安全事務商議、規劃及決策。

部分外交官與分析人士也認為，長久以來一直認為，年度峰會會帶來追求吸睛成果的壓力，進而分散對長期規劃的注意力。有外交官就表示，與其召開糟糕的峰會，不如少召開幾次。也有消息人士強調，討論和決策的品質才是衡量聯盟實力的真正標準。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）非常駐資深研究員柏利（Phyllis Berry）上週在智庫官網刊登的文章中指出，北約在冷戰時期僅舉行8次峰會，而川普在第1任期內的前3次北約峰會裡「引發爭議，主要是他抱怨盟國國防支出低」。她也提到，「減少高調的峰會將有助北約專注自身事務，並減少近年許多跨大西洋互動中出現的戲劇性場面。」

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