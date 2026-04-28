哈薩克重判19名新疆維權人士 專家批：迎合北京的歷來最大規模噤聲行動

哈薩克法院將19名去年參與抗議中國鎮壓新疆的「阿塔珠爾特志工組織」成員定罪並判刑。（法新社檔案照）

哈薩克法院近日將19名去年參與抗議中國鎮壓新疆的倡議人士定罪並判刑。人權專家與倡議團體指出，這是哈薩克政府為維持與中國的關係、聽從北京當局要求，所採取歷來最大規模的噤聲行動。分析認為，此判決標誌著哈薩克對捍衛新疆人權團體的容忍度已急遽下降。

美聯社27日報導，這些倡議人士均為哈薩克公民，他們去年11月在靠近中國邊境的地點舉行抗議，焚燒中國國旗與中國國家主席習近平的畫像，並呼籲釋放一名去年在新疆被拘留的哈薩克公民。

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其中11名倡議人士因「煽動對立」罪名被判處5年徒刑，另外8人則被限制行動自由。代表這些倡議人士的律師拜然（Shinquat Baizhan）證實前述判決，當地媒體也對此進行報導。

儘管公開反對中國新疆政策的哈薩克人長期以來面臨壓力，但倡議團體表示，這是該國首次有如此大批的新疆維權人士遭到監禁。

「人權觀察」（Human Rights Watch）中國研究員尤魯永（Yalkun Uluyol）指出，「這是史無前例的」，「這標誌著哈薩克願意犧牲其人民的自由，以維持與北京的良好關係。」

中國政府自2017年起在新疆展開殘酷的鎮壓行動，將100萬或更多維吾爾族、哈薩克族及其他以穆斯林為主的少數民族，關進監獄與拘留營。儘管許多人後來獲釋，但該地區仍處於嚴密控制之下，宗教與文化活動受到嚴格限制。

對哈薩克而言，新疆長期以來一直是敏感議題。哈薩克這個擁有2000萬人口的中亞國家，高度仰賴中國作為其主要貿易夥伴。尤魯永指出，在收到中國駐哈薩克最大城市阿拉木圖（Almaty）領事館發出的外交照會後，哈薩克政府便對抗議者展開刑事調查。

美聯社取得並檢視該份外交照會，內容稱此抗議活動是「對中華人民共和國國家尊嚴的公然挑釁，也是對中國共產黨和中國領導人的侮辱」。

在一份聲明中，中國外交部將此判決稱為哈薩克的「內政」，並稱讚哈薩克是「熟悉中國治疆政策」的「友好鄰邦」。哈薩克外交部則未回應置評請求。

抗議者是「阿塔珠爾特志工組織」（Atajurt）的成員，該組織致力於為在中國面臨壓迫的中國籍哈薩克人爭取權利。新疆境內有超過100萬名哈薩克族人，其中數千人曾遭拘留，還有更多人至今仍面臨行動限制。

Atajurt長期面臨來自哈薩克政府的壓力，哈國是一個對異議人士容忍度極低的威權國家。當局曾在2019年逮捕Atajurt創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash），在迫使他承諾不參與政治活動後，將他釋放並流放海外。

然而，哈薩克政府過去對該組織的活動，仍保持一定程度的寬容，因為當局深知哈薩克國內對出生於中國的哈薩克族人，抱有廣泛的同情心。

尤魯永表示，這種情況似乎已經改變，因為哈薩克已進一步向中國靠攏，且哈薩克當局對抗議北京政策的團體展現出更少的容忍度。

賽爾克堅表示，這些逮捕行動將產生廣泛影響。該組織的工作包括為被拘留於新疆的人士親屬提供資金援助、致函大使館與聯合國聲援他們，以及為尋找失蹤親人的民眾錄製數百份證詞。

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