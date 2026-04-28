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    白宮拍板！記協晚宴槍擊是暗殺川普未遂 轟「左翼仇恨邪教」助長暴力

    2026/04/28 06:17 國際新聞中心／綜合報導
    白宮將美國總統川普出席的白宮記者協會晚宴槍擊事件，定調為過去2年來第三度針對川普的暗殺未遂事件。（路透）

    白宮將美國總統川普出席的白宮記者協會晚宴槍擊事件，定調為過去2年來第三度針對川普的暗殺未遂事件。（路透）

    白宮27日將美國總統川普出席的白宮記者協會晚宴槍擊事件，定調為過去2年來第三度針對川普的暗殺未遂事件，並將其歸咎於「左翼仇恨邪教」（left-wing cult of hatred）所為。

    法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，涉案嫌犯預定27日出庭受審，「這個針對總統、其支持者與幕僚的左翼仇恨邪教，已造成多人傷亡，上週末差點又讓悲劇重演。」

    儘管批評人士經常指控川普對政敵的言辭極端，且有時具暴力色彩，但川普在晚宴槍擊案發生後的記者會上，對過去曾被他稱為「人民公敵」的媒體，態度已明顯轉趨和緩。

    事發時與川普同台的李威特強調，現年79歲的川普長期遭到「系統性的妖魔化」，「近年來，沒有人比川普總統面臨過更多的子彈與暴力。」

    李威特進一步指出，「那些為了獲取政治利益，不斷錯誤地抹黑總統為法西斯主義者、民主威脅，甚至將他與希特勒相提並論的人，正是助長這類暴力的元凶。」

    李威特還透露，在白宮記協晚宴舉行前，川普政府內部確實曾針對「指定倖存者」與總統繼任順位進行過討論，但由於有多位內閣成員並未出席該晚宴，因此沒有必要特別安排一名指定倖存者。

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