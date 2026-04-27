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    白宮記協晚宴表演聞槍響 「讀心師」驚恐趴地與川普四目相對

    2026/04/27 23:33 中央社
    白宮記者協會近日舉行晚宴時發生槍擊事件，自稱是「心靈魔術師」的皮爾曼當時正在為總統伉儷等賓客表演。（路透檔案照）

    白宮記者協會近日舉行晚宴時發生槍擊事件，自稱是「心靈魔術師」的皮爾曼當時正在為總統伉儷等賓客表演。（路透檔案照）

    白宮記者協會近日舉行晚宴時發生槍擊事件，自稱是「心靈魔術師」的皮爾曼當時正在為總統伉儷等賓客表演，他向BBC描述自己與川普俯身尋求掩護四目相交的瞬間。

    皮爾曼（Oz Pearlman）告訴英國廣播公司（BBC），事發當時，他正在和總統川普（Donald Trump）、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）講話。

    他說：「我很快就趴下，特勤局（Secret Service）人員把川普壓低，我會說（他們的處理方式）非常有效，但挺粗暴的。」

    「我們相距只有半公尺左右…在地上四目相對，那時我聽到槍聲，心裡頭想著：『我們快死了』。」

    活動現場的影像顯示，皮爾曼當時手上拿著一張紙，站在上述3位貴賓後面。

    皮爾曼說，白宮發言人最近快要生寶寶，當時他是在猜寶寶名字有幾個字母。正當他撕下一張紙秀出名字時，就聽到了槍聲。

    皮爾曼形容，他在地上盯著川普的眼睛大約1、2秒，祈求自己不會死在那裡。大約「2秒鐘後」，特勤人員就把川普帶離現場，而他和旁邊另外2個人最終「爬了出去」，安全脫險。

    川普昨天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時則表示，自己當時「並不擔心」。他說：「我了解人生，我們活在一個瘋狂的世界。」

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