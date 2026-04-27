孟加拉季節性雷雨肆虐 14人慘遭雷擊喪命

孟加拉官方週一（27日）證實，近日受到季節性雷雨橫掃全國影響，多地發生嚴重雷擊事件，目前已造成至少14人死亡。示意圖。（資料照）

孟加拉官方週一（27日）證實，近日受到季節性雷雨橫掃全國影響，多地發生嚴重雷擊事件，目前已造成至少14人死亡。孟加拉政府在2016年將雷擊列為自然災害，當年更是創下單日82人死於雷擊的悲慘紀錄。

據《路透》報導，這場季節性風暴在孟加拉多地釀成災情，強降雨與閃電交加導致傷亡慘重。當地官員表示，罹難者主要是在田間作業的農民及在戶外工作的勞工；除了已知的14名死者外，還有多名傷者正接受救治，部分人員傷勢極為嚴重，尚未脫離險境。

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雷擊在孟加拉是極為嚴重的致命天災，每年皆造成數百人喪生。官方數據顯示，孟加拉政府於2016年正式將雷擊列為自然災害，當年光是5月份就有超過200人死於閃電，甚至曾創下單日82人罹難的驚人紀錄。

專家分析，雷擊事件的頻發與森林砍伐密切相關。由於許多高大樹木遭到砍伐消失，原本能發揮引雷作用的天然屏障不復存在，導致民眾暴露在危險之中。

報導分析，孟加拉每年4月至6月進入季風前季節，隨著氣溫升高與濕度增加，大氣條件極不穩定，雷擊致死案件在該期間最為頻繁。當局已多次呼籲民眾，在雷雨發生時應避免待在開闊地帶，以降低觸電風險。

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