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    哥倫比亞公路炸彈爆炸增至20死36傷 大選前攻擊案頻傳

    2026/04/27 20:48 中央社
    哥倫比亞一條公路遭遇炸彈攻擊，共造成20死、36傷。（歐新社）

    哥倫比亞一條公路遭遇炸彈攻擊，共造成20死、36傷。（歐新社）

    哥倫比亞一條公路週末遭遇炸彈攻擊，地方首長今天在社群平台X宣布增至20死、36傷。這起事件發生在5月31日總統大選前一個多月，地方及中央官員均指控是武裝團體所為。

    法新社報導，考卡省（Cauca Department）省長古茲曼（Octavio Guzman）形容，這起爆炸案是該地區數十年來「針對平民最殘酷無情的攻擊」，並指現場被炸出一個200立方公尺的坑洞。

    他表示，罹難者包括15名女性與5名男性，皆為成年人。在傷者中，有3人仍在加護病房。另有5名兒童受傷，但「已脫離險境」。

    這起大爆炸發生在局勢動盪的哥倫比亞西南部，導致泛美公路（Pan-American Highway）上多輛巴士和廂型車嚴重毀損，還有數輛轎車被爆炸威力掀翻。

    軍方總司令羅培茲（Hugo Lopez）在昨天的記者會中表示，歹徒用一輛巴士和另一台車封鎖道路，阻擋車輛通行，隨後引爆炸彈，「這是一起針對平民的恐怖攻擊」。

    這起攻擊事件發生在全國大選前一個多月，屆時選民將選出左翼總統裴卓（Gustavo Petro）的繼任者。

    裴卓在X平台上表示：「發動這起攻擊的人…是恐怖分子、法西斯分子以及毒販。我要求最優秀的士兵對抗他們。」他將這起爆炸案歸咎於哥倫比亞頭號通緝犯摩迪斯科（Ivan Mordisco）。

    哥倫比亞第3大城卡利（Cali）一座軍事基地24日亦遭到炸彈攻擊，造成兩人受傷，並開啟考卡山谷省（Valle del Cauca）與考卡省一連串攻擊。根據羅培茲的說法，這兩省過去兩天共發生26起攻擊事件。

    國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）昨天表示，當局已在這些區域加強部署軍警。

    哥倫比亞一直存在武裝團體企圖用暴力影響選舉的情況，這些團體透過毒品販運、非法採礦及勒索等手段來籌措經費。

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