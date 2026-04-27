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    首頁 > 國際

    美國ICE執法惹反感 她建議加1字變「NICE」 川普親回：改下去

    2026/04/27 22:19 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    美國移民及海關執法局（ICE）近年因對非法移民強硬執法，引發極大社會與法律爭議，有媒體人開玩笑稱，總統川普可以替移民及海關執法局的名字前面加上「國家」（National），這樣英文簡稱就變成「NICE」，這樣外界想要罵移民及海關執法局探員時就得順便稱讚「好」探員了，結果還真釣出川普本人親自回覆。

    川普第二任期開始後，加大對非法移民的執法力道，加劇人權保障、地方自治間的衝突，引發不少美國人民不滿。尤其自今年初在明尼蘇達州接連發生37歲公民古德（Renée Nicole Good）誤遭ICE探員槍擊身亡、37歲退伍軍人醫院護理師普雷蒂（Alex Pretti）遭誤擊慘死的事件後，ICE執法進一步受到強烈質疑，全美各地爆發抗議行動。

    看到輿論撻伐ICE，美國獨立記者瑪莉（Alyssa Marie）26日在X平台發文，開玩笑稱「我希望川普總統能把ICE的名字前面加個National，變成National Immigration and Customs Enforcement，這樣媒體只要講到這個部門的探員，就得整天稱讚「好」探員（NICE agents）了！」

    沒有想到這篇推文還真的釣出川普，川普親自轉發到自家社群「真相社交」，回應：「這點子太棒了！改下去。」

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