烏軍無人機飛1800公里！俄羅斯後方不再安全 打擊線延伸至烏拉山

一架烏克蘭無人機近日出現在俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）上空。該區域位於烏拉山地區，距離前線約1800公里，呈現烏軍長程無人機行動的可觸及深度。（圖擷取自網路影片）

烏克蘭長程無人機作戰距離已達約1800公里，範圍涵蓋俄羅斯烏拉山（Urals）方向的深後方區域。原本被視為遠離前線的內陸地帶，已落入其作戰範圍。

根據烏克蘭軍事網站《Defence Express》26日報導，這是一場長程無人機行動，帶有測試俄軍防空與反應能力的性質。報導指出，相關飛行路徑與目標區域位於俄羅斯遠離前線的內陸方向，顯示無人機作業範圍已明顯突破既有邊界。

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相較過去多集中於邊境與戰區周邊的無人機攻擊，這次行動將作戰距離推進至更深層的俄羅斯腹地。報導指出，這代表部分原本被視為安全的後方區域，已成為可被觸及的範圍。

????Українські дрони долетіли аж до Уралу: у Єкатиренбурзі і Челябінську лунали вибухи



Зокрема, вибухи лунали у районі Челябінського металургійного комбінату. Також місцеві повідомляли, що дрони летіли в бік ЧВВАКУШ — Челябінського військового авіаційного училища штурманів. За… pic.twitter.com/nQHihZhuvR — Breaking News （@breakingUAnews） April 25, 2026

這類行動的重點不在單次打擊效果，而在於測試穿透距離與防空反應。透過長距離飛行路徑，烏方得以觀察俄軍雷達監測、攔截速度與防禦配置，為後續作戰累積參數。

相較巡弋飛彈等高成本武器，長程無人機具備較低製造成本與可量產特性。報導指出，這代表相關行動不必依賴單次高強度攻擊，而可能轉為多次、分散式的持續運用。

這種模式將影響俄方後勤與防禦部署。當後方節點也需納入防護範圍，原有防空資源配置將面臨重新分配壓力。

隨著無人機飛行距離與滲透能力提升，戰場範圍正由前線向縱深延伸。報導指出，這類長程飛行能力可能使俄羅斯腹地的防空系統需要進一步調整，以應對更廣泛的覆蓋需求。

目前相關行動的實際打擊成效與後續部署變化，仍有待進一步觀察。

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