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    首頁 > 國際

    中東戰火推高油價 西班牙部長呼籲民眾快買機票

    2026/04/27 16:48 編譯謝宜哲／綜合報導
    西班牙工業和旅遊部長埃雷烏表示，消費者應盡快購買機票，以避免中東戰火引發的油價上漲而導致機票價格上漲。（歐新社）

    西班牙工業和旅遊部長埃雷烏表示，消費者應盡快購買機票，以避免中東戰火引發的油價上漲而導致機票價格上漲。（歐新社）

    西班牙工業和旅遊部長埃雷烏（Jordi Hereu）今（27）日表示，消費者應盡快購買機票，以避免中東戰火引發的油價上漲而導致機票價格上漲。

    根據《路透》報導，埃雷烏曾聲稱，去年西班牙接待了創紀錄的9700萬遊客，比2024年增長了3.5%，今年有望保持類似的增長速度。

    但埃雷烏27日在西班牙媒體《Expansion》的採訪中警告，燃油成本上漲可能會推高機票價格並抑制需求。

    埃雷烏說「我們建議人們現在就購買機票，因為航空公司目前使用的是之前購買的航空煤油，因此價格會有一定的波動。」

    埃雷烏強調，西班牙是歐元區第四大經濟體，煤油庫存量和產能都高於其他國家。但若向西班牙輸送遊客的國家出現問題，西班牙仍會受到影響。

    埃雷烏補充，西班牙和歐洲當局正在採取措施，以防止燃料短缺。

    自伊朗戰爭爆發後，全球石油供應中斷導致油價上漲約50%。環保組織「交通與環境」（Transport & Environment）上週指出，油價上漲已使歐洲長途航班的價格上漲超過100美元（約台幣3142元），這筆成本可能引發機票價格上漲。

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