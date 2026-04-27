中國瘋整形「精靈耳」 醫揭多人術後終身殘疾慘案

中國近年風靡的醫美整形「精靈耳」，近期被多名中國醫師警告，多人術後容易出現嚴重併發症，甚至還因此落下終身殘疾的情況。（圖擷取自中國微博）

中國充斥各種極端畸形的審美歪風，近年最受追捧的醫美項目「精靈耳」，號稱能透過注射針劑，將耳朵外側向上挺立，打造出精緻小臉的效果，相關手術圖文在中國社群累積逾4.8億人次瀏覽。不過近期許多中國醫師警告，接獲越來越多整形成「精靈耳」女性在術後出現多種併發症，甚至還因此落下終身殘疾的慘痛下場。

綜合中媒報導，北京一名愛美的王女士，7年前接受「精靈耳」整形手術，未料術後因出現長達3個月的劇烈疼痛，期間整個人更是痛到徹夜難眠。任職中國醫學科學院整形外科醫院的副主任醫師郭鑫指出，王女士的耳廓因為植入矽膠假體、還施打許多玻尿酸，導致耳後皮膚透亮、被假體撐得「比紙還薄」，隨時可能頂破外皮導致感染，即便現在進行修復或取出，她的耳朵也再難恢復到術前模樣。

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無獨有偶，另一名住在上海的女子進行相同的整形手術，卻導致自己的臉部肌肉開始無法受控制，微笑、齜牙、閉眼等普通小動作都難以進行，最終被醫師診斷面部癱瘓。上海人民醫院外科醫師許楓說明，該名患者掛號就診時，不僅面部皮膚呈現暗紅色淤血，就連雙耳朵也呈現嚴重的注射區靜脈瘀血，也就是俗稱的「耳基底栓塞」現象，這全是因手術填充劑「堵」住面部神經要道，導致其神經缺血壞死。

許楓指出，由於女患者錯過最佳的黃金搶救時間，神經功能恢復機率極其渺茫，目前她不僅一些基本的表情動作都無法完成，就連日常生理活動都大受影響。許楓進一步解釋，耳部血管神經密集，屬於醫美操作的高風險區，一旦發生感染，耳廓軟骨會因細菌侵蝕而被整個「液化」，失去支撐結構後，耳朵會開始逐漸萎縮變形，最終形成慘不忍睹的「公雞雞冠狀」，目前醫學手段很難完全矯正回來。

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相關業者聲稱，能透過注射針劑將雙耳外側向上挺立，打造出精緻小臉的效果，並強調這種耳朵形狀被稱為「精靈耳」，而非「招風耳」。（圖擷取自中國微博，本報合成）

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