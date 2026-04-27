法國名牌LEMAIRE廣告主打「長辮、剪刀」 遭中國網友圍剿急關留言道歉

法國時裝品牌LEMAIRE宣傳照出現長辮及剪刀等，被中國網友質疑影射清末剪辮歷史。（擷取自南方網）

法國時裝品牌LEMAIRE近日推出一組宣傳照，內容出現長髮辮、剪刀等元素，觸動大批中國網友敏感神經，質疑影射清末剪辮歷史，紛紛湧入該品牌社群媒體平台留言砲轟「辱華」。該品牌一度關閉留言，仍無法平息風波，隨後發布道歉聲明。

綜合媒體報導，在該組名為「Objets Senteur」的香氛器物宣傳廣告中，有三張照片被指具「侮辱性」，其一是一條形似長髮辮的手工編織物旁，放了一把剪刀；另一張照片中，一件長袖襯衫後面掛著一條形似髮辮的手工編織物，第三張照片則顯示一名模特兒背後反手高舉黑色髮辮。

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大量不滿留言湧入LEMAIRE的社群平台，有人稱，「法國人把滿清剪下來的辮子當時尚單品嗎？」另有網友表示，「對品牌挑釁中國文化感覺到很憤怒」。

LEMAIRE於26日在官方微博發布致歉公告，表示Tresse為一款以手工編織亞麻製成、用於承載香氛的器物作品，對於此次器物與影像表達所引發的疑慮、不適與困擾，致以誠摯的歉意。

公開資料顯示，LEMAIRE由前愛馬仕（Hermes）創意總監Christophe Lemaire在1991年創立，品牌以法式極簡主義為核心。其少數股權在2018年被日本Uniqlo的母公司迅銷集團（Fast Retailing）收購。

法國時裝品牌LEMAIRE宣傳照出現長辮及剪刀等，被中國網友質疑影射清末剪辮歷史。（擷取自南方網）

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