美軍卡中東！北韓本月連射4次飛彈 核武擴張加速

2025年1月北韓極音速飛彈試射畫面。近期試射頻率升高，引發外界關注其武器發展。（法新社）

北韓本月已進行4次飛彈發射，為近1年單月最多。時間點落在美國將軍力集中於中東戰事之際，外界關注平壤是否趁機加快武器發展。

根據《法新社》統計，自2月底美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，北韓已進行至少5次飛彈試射，其中4次集中在4月。

請繼續往下閱讀...

專家指出，近期試射不只是例行軍演，而是配合國際局勢調整節奏。南韓慶南大學北韓研究學者（Lim Eul-chul，音譯）表示，這些行動顯示平壤正同步推進武器升級與戰略布局。

北韓領導人金正恩先前已宣示，要強化核武能力並將其地位「不可逆轉」。近期測試涵蓋彈道飛彈、反艦巡弋飛彈與多種武器系統，顯示其發展不再只集中單一領域。

俄羅斯支援成關鍵變數

分析人士認為，北韓此舉與國際局勢有關。隨著美國將重心放在中東，平壤可能評估此時為加快軍事發展的時機。同時，北韓與俄羅斯關係升溫，也被視為其技術與資源來源之一。

報導指出，北韓近期展示的能力包括同時發射多枚飛彈的「飽和攻擊」概念，以及小型化核彈頭的發展方向。這類能力被認為可提高突破防空系統的機率。

此外，北韓持續與俄羅斯深化合作。莫斯科被指提供經濟與技術支援，換取北韓派兵協助烏克蘭戰事。雙方近期互動頻繁，涵蓋基礎建設、軍事與經濟領域。

南韓統一研究院資深研究員洪敏（Hong Min，音譯）告訴《法新社》，北韓可能藉由密集試射，強化其「不可逆的核武國地位」訊號，並持續對外展示其嚇阻能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法