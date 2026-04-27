「看不見的國家」巴西放映 民主自由感動僑胞與網紅

上百名觀眾映後留下參與座談分享。（記者謝如欣攝）

南美三國巴拉圭、阿根廷、巴西串連，四月份接力放映「看不見的國家紀錄片」。由巴西台灣同鄉會主辦、巴西台灣文化協會（ICBT）協辦的壓軸場，25日假聖保羅僑教中心放映，吸引僑胞及本地民眾近 00人觀影，多位巴西自媒體網紅映後分享，透過該片深受台灣為民主奮戰的精神感動。

由美國導演葛靜文執導的「看不見的國家」，敘述台灣首位女性總統蔡英文8年任期中，台灣在美中地緣政治的國際強權夾縫中領航國家的艱辛歷程，以及台灣如何在政治壓力下堅守民主價值與自由體制。

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巴西台灣同鄉會會長莊海定開場指出，舉辦此次放映會主旨在藉由該片帶領觀眾深入看見台灣民主演進的過程與信念，不僅讓二、三代僑青認識自己的祖國，也向巴西朋友們宣告台灣是民主自由、主權獨立的國家。

僑教中心主任尤正才除代表駐聖保羅辦事處處長朱怡靜問候在場觀眾外，更以輕鬆活潑的互動問答模式，向現場僑青及巴西民眾介紹生活中無所不在的台灣高科技產品，並強調這些成就都來自於自由民主的成長環境，才能激發人民在藝術與科技的開發上，充滿創意與巧思。

台貿中心主任施懿倫分享，在海外觀賞此片特別感動，尤其讓她深切感受到在座的每位僑胞都是我們國家的主角，感謝大家走出世界，讓世界透過台僑看見台灣。

巴西台灣文化協會會長簡金輝感謝受邀參與協辦這麼有意義的活動，很高興看到有許多僑青及巴西朋友前來觀影，他也特別邀請到擁有50萬粉絲的巴西網紅福高西（Felipe Folgosi），透過電影更深度認識台灣的民主政治。福高西甫從台灣訪問歸來，在他的社群網站上有相當多的台灣人文風情與美景介紹。

現場許多巴西網紅及僑青踴躍在映後發表心得。十萬粉絲網紅莫拉（Alessandra Mora）哽咽地說，看著台灣為民主奮戰的故事，讓她在觀影過程中數度感動落淚。曾在台灣住過幾年的模特兒伊莎貝爾（Isabel）說，她非常懷念台灣人濃厚的人情味，她認為台灣不再是「看不見的國家」，而是能夠自由走上國際發光發熱的國家；前來聖保羅大學交流的台大學生王貞茹表示，在異鄉和巴西朋友及台灣鄉親一起觀賞這部片後，讓她更加自豪又有底氣的對世界大喊「我是台灣人」。

簡金輝（左一）特別邀請甫從台灣回到巴西的 50萬粉絲網紅Felipe Folgosi（左二）參與「看不見的國家」放映會。（記者謝如欣攝）

聖保羅僑教中心主任尤正才（右三）與主辦莊海定（右五）、協辦簡金輝（左一）、本地嘉賓及巴西網紅合影。（記者謝如欣攝）

「看不見的國家」南美串聯巴西壓軸場參與熱烈。（記者謝如欣攝）

參與觀眾熱烈發表感言。圖左至右：網紅莫拉、模特兒伊莎貝爾、台大學生王貞茹。（記者謝如欣攝）

「看不見的國家」南美串聯巴西壓軸場參與熱烈。記者謝如欣攝）

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