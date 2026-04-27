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    首頁 > 國際

    美襲涉嫌運毒船隻致3死 至今185人亡於打擊行動

    2026/04/27 11:46 編譯謝宜哲／綜合報導
    美軍26日在東太平洋海域擊沉1艘涉嫌參與販毒活動的船隻，造成3人死亡。（擷自X@Southcom）

    美軍26日在東太平洋海域擊沉1艘涉嫌參與販毒活動的船隻，造成3人死亡。（擷自X@Southcom）

    美國軍方表示，美軍26日在東太平洋海域擊沉1艘參與販毒活動的船隻，造成3人死亡。

    根據《法新社》統計，美國南方司令部在X上指出，被擊沉的船隻由被認定的恐怖組織操控，且情報證實該船正沿已知的販毒路線航行。

    美國南方司令部聲稱，沒有美軍人員在此次行動中受傷。

    此事件使美國打擊涉嫌販毒船隻的軍事行動導致的死亡人數達到至少185人。美國在此前幾個月也發動數十起此類襲擊行動。

    值得注意的是，川普政府自去年9月後未能提供確鑿證據，證明其打擊船隻參與毒品走私活動，這引發了關於行動合法性的爭論。

    法律專家和人權組織認為，美國的攻擊有可能構成法外處決，因為美軍顯然以不對美國構成直接威脅的平民為目標。

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