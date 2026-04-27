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    首頁 > 國際

    白宮晚宴槍手鎖定川普內閣！歐巴馬發聲 籲美國人拒絕暴力

    2026/04/27 12:20 即時新聞／綜合報導
    美國前總統歐巴馬發文譴責暴力。（美聯社資料照）

    美國前總統歐巴馬發文譴責暴力。（美聯社資料照）

    美國白宮記者協會美東時間25日舉行晚宴，期間驚傳槍響，總統川普（Donald Trump）等人緊急撤離現場，隨後嫌犯當場被捕。前總統歐巴馬（Barack Obama）26日呼籲美國民眾要拒絕暴力。

    歐巴馬在社群平台X發文表示，儘管目前尚不清楚白宮記者晚宴槍擊案的背後動機，但我們所有人都有責任堅決反對任何形式的暴力，讓暴力在民主社會無容身之地。

    歐巴馬同時讚揚了奮不顧身拚命保護川普的執法人員，他向美國特勤局致意，感激特工們每日展現出來的勇氣與犧牲精神，並為中槍特工的康復感到慶幸。

    據現場影片顯示，在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton）出席晚宴的賓客們聽見槍聲後紛紛尋找掩護，特勤局人員隨即衝向川普，護送他與內閣成員離開宴會廳。31歲嫌犯艾倫（Cole Allen）落網後向警方供稱，其犯案目標是川普政府的高階官員。

    白宮記者晚宴槍擊案嫌犯被捕。（法新社）

    白宮記者晚宴槍擊案嫌犯被捕。（法新社）

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