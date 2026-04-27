白宮晚宴槍手鎖定川普內閣！歐巴馬發聲 籲美國人拒絕暴力

美國前總統歐巴馬發文譴責暴力。（美聯社資料照）

美國白宮記者協會美東時間25日舉行晚宴，期間驚傳槍響，總統川普（Donald Trump）等人緊急撤離現場，隨後嫌犯當場被捕。前總統歐巴馬（Barack Obama）26日呼籲美國民眾要拒絕暴力。

歐巴馬在社群平台X發文表示，儘管目前尚不清楚白宮記者晚宴槍擊案的背後動機，但我們所有人都有責任堅決反對任何形式的暴力，讓暴力在民主社會無容身之地。

請繼續往下閱讀...

歐巴馬同時讚揚了奮不顧身拚命保護川普的執法人員，他向美國特勤局致意，感激特工們每日展現出來的勇氣與犧牲精神，並為中槍特工的康復感到慶幸。

據現場影片顯示，在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton）出席晚宴的賓客們聽見槍聲後紛紛尋找掩護，特勤局人員隨即衝向川普，護送他與內閣成員離開宴會廳。31歲嫌犯艾倫（Cole Allen）落網後向警方供稱，其犯案目標是川普政府的高階官員。

Although we don’t yet have the details about the motives behind last night's shooting at the White House Correspondents Dinner, it’s incumbent upon all us to reject the idea that violence has any place in our democracy. It’s also a sobering reminder of the courage and sacrifice… — Barack Obama （@BarackObama） April 26, 2026

白宮記者晚宴槍擊案嫌犯被捕。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法