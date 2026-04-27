槍聲才落 30萬貼文喊「自導自演」白宮晚宴陰謀論爆發

白宮記者協會晚宴傳出槍聲後，維安人員在華府希爾頓飯店內拔槍戒備。（法新社）

25日美國白宮記者協會晚宴發生槍擊事件，總統川普在場並被特勤局幹員護送離開，未受傷。槍聲傳出數分鐘內，社群平台X已湧現超過30萬則貼文質疑事件「自導自演」。

根據《紐約時報》報導，槍擊發生後，Facebook、TikTok與X等平台迅速出現大量陰謀論內容。社群分析公司TweetBinder統計顯示，截至26日中午，標記「staged（自導自演）」的貼文已突破30萬則。

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部分帳號在無證據情況下宣稱，槍擊可能是為轉移民調壓力或伊朗戰爭焦點的操作。另有內容將槍手與特定政治或國際勢力連結。部分貼文搭配經AI處理的影像或誤導性畫面流傳，強化相關說法。

研究人員指出，錯誤資訊在事件初期往往迅速擴散。密西根大學教授蘭佩（Cliff Lampe）表示，部分用戶傾向尋找符合既有立場的資訊，而非查證真實性，導致陰謀論快速擴大。

同時，部分網紅即使未必相信相關說法，仍會整理並發布各類猜測內容以吸引關注。部分貼文在獲得大量點閱後才補充更正，但更正內容的傳播力明顯較低。

警方指出，涉案槍手已被逮捕，案件仍在調查中。官方尚未公布明確犯案動機或目標。

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