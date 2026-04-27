北韓力挺俄羅斯 金正恩重申支持俄對烏「神聖戰爭」

北韓領導人金正恩重申對俄羅斯入侵烏克蘭的支持。圖為金正恩26日擁抱俄羅斯國防部長別洛烏索夫。（美聯社）

北韓官方媒體聲稱，領導人金正恩重申對俄羅斯入侵烏克蘭的支持，並誓言幫助俄羅斯在這場「神聖」戰爭中取得勝利。

根據《法新社》報導，北韓官方聲明指出，近日多位俄羅斯高級官員訪問北韓，俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）於26日會見了金正恩。

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《朝中社》表示，金正恩告訴別洛烏索夫，北韓將一如既往地全力支持俄羅斯捍衛國家主權、領土完整和安全利益的政策。

金正恩強調，相信俄羅斯軍隊和人民必將在正義的神聖戰爭中取得勝利。

北韓與俄羅斯都聲稱，雙方代表團討論深化軍事關係議題。別洛烏索夫說俄羅斯準備簽署1項涵蓋2027年至2031年的合作計劃。

金正恩、別洛烏索夫還出席了紀念在烏克蘭陣亡的北韓士兵的紀念碑落成典禮。《朝中社》指出，典禮包括音樂會、煙火表演和空軍飛行表演。

《朝中社》強調，現場觀眾被「生死攸關的血戰」以及「年輕士兵毫不猶豫地選擇英勇自殺式爆炸」的場景所感動。

紀念碑的落成恰逢俄羅斯所稱的庫爾斯克部分地區收復1週年紀念日。烏軍於2024年中期開始在庫爾斯克發動大規模反攻。北韓軍隊曾被部署到該地區，協助擊退烏軍的進攻。

值得注意的是，據南韓估計約有2000名北韓人在俄烏衝突中喪生。據說北韓士兵曾被指示寧死不屈，寧願戰死也不願被俘。

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