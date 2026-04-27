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    首頁 > 國際

    晚宴槍擊再現 柯克遺孀躲桌下痛哭：我只想回家

    2026/04/27 10:16 編譯陳成良／綜合報導
    美國保守派領袖埃瑞卡，半年前才親眼目睹老公被刺殺，25日白宮晚宴又遇到槍響。（美聯社檔案照）

    美國保守派領袖埃瑞卡，半年前才親眼目睹老公被刺殺，25日白宮晚宴又遇到槍響。（美聯社檔案照）

    25日美國白宮記者協會晚宴爆發槍擊，保守派團體執行長艾瑞卡（Erika Kirk）於晚宴現場躲入桌底痛哭。此案距離其夫柯克（Charlie Kirk）遭暗殺僅逾6個月。艾瑞卡情緒崩潰並對鏡頭高喊「我只想回家」。

    根據《獨立報》報導，CNN畫面記錄艾瑞卡掩面走廊後方哭泣。其夫柯克半年前於猶他州演講時遭槍殺身亡，艾瑞卡隨後接任右翼組織「美國轉折點」（TPUSA）執行長。

    案發當時，艾瑞卡受邀與國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）同桌。目擊者指出，槍聲響起後艾瑞卡極度驚恐。聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）一度在場安撫其情緒。

    艾瑞卡本月稍早也曾因收到威脅，退出副總統范斯（JD Vance）的活動。

    至於衛生部長小羅勃特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）也有出席晚宴，他曾經歷其伯父兼前總統甘迺迪（John F. Kennedy）、其父羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy）遇刺身亡的陰霾。

    報導引述目擊者稱，在傳出槍擊後，小羅勃甘迺迪起來神情恍惚且神智不清，要由兩名安全人員從兩側扶著帶離現場，更指他的雙腳拖在地上，似乎未能靠自己站起來。

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