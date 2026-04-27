伊朗向美提出新方案 欲重開荷姆茲海峽並促停火

消息人士稱，伊朗向美國提出1項新方案，旨在重開荷姆茲海峽並結束中東戰火，同時將核談判推遲到後期進行。圖為伊朗最高領袖穆吉塔巴。（路透）

據1位美國官員和2位知情人士透露，伊朗向美國提出1項新方案，旨在重開荷姆茲海峽並結束中東戰火，同時將核談判推遲到後期進行。

根據《AXIOS》報導，消息人士聲稱，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在周末向巴基斯坦、埃及、土耳其和卡達的調解人明確表示，伊朗領導層對如何回應美國要求停止鈾濃縮活動並將其撤出一事沒有共識。

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伊朗方案將繞過核問題，從而更快與美國達成協議。這項由巴基斯坦調解人提交給美國的新方案，重點放在首先解決荷姆茲海峽問題和美國對伊朗海上封鎖。

作為方案的一部分，停火協議將長期延長，或者雙方將就永久結束戰爭達成協議。根據該方案，核談判將在荷姆茲海峽開放和美國封鎖解除後啟動。

白宮已收到該方案，但目前尚不清楚美國是否願意考慮。

白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）向《Axios》表示「這些都是敏感的外交討論，美國不會通過媒體進行談判。正如川普所說，美國掌握著主動權，只會達成將美國人民利益放在首位的協議，絕不允許伊朗擁有核武器。」

另外巴基斯坦軍方和外交部發言人，都拒絕對此事置評。

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