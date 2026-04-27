美伊原定會談破裂 伊朗外長赴俄擬與普廷磋商

俄羅斯總統普廷（圖左）計劃於今（27）日與伊朗外交部長阿拉奇（圖右）會晤。（法新社）

在原定於巴基斯坦舉行的美伊會談破裂後，美國與伊朗之間的和平努力陷入僵局。俄羅斯媒體稱，總統普廷計劃於今（27）日與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）會晤。

根據《法新社》報導，俄羅斯外交部先前曾表示，阿拉奇將在俄羅斯首都莫斯科與普廷進行會談。《塔斯社》（TASS）引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的話證實普廷的會面計劃。

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俄羅斯外交部告訴《俄新社》，確認阿拉奇將訪問俄羅斯，目的是舉行會談。關於會談更多細節，該外交部並未透露。

《伊朗學生通訊社》（ISNA）也引述伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（Kazem Jalali）的話稱，阿拉奇將與普廷會面，就美伊談判進展、停火和中東戰火相關事態進行磋商。

伊朗外交部在聲明中指出，阿拉奇已於26日離開巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德並前往俄羅斯。

在阿拉奇離開伊斯蘭馬巴德前，美國總統川普25日表示，由於伊朗就達成協議所提方案未達白宮預期，因此他決定取消派遣特使魏科夫與女婿庫希納前往巴基斯坦。

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