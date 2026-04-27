白宮晚宴槍擊事件引維安疑慮 英王訪美行程將照常舉行

英國國王查爾斯三世與皇后卡蜜拉將於美國時間27日訪問美國，槍擊事件發生後，經過白金漢宮與美國官員討論，國事訪問仍按照原定計畫進行。（路透）

25日晚間在華盛頓希爾頓飯店宴會廳舉辦的白宮記者協會晚宴，遭到31歲槍手艾倫（Cole Tomas Allen）闖入，試圖攻擊美國政府官員，維安強度引發外界質疑。英國國王查爾斯三世與皇后卡蜜拉將於美國時間27日訪問美國，經過白金漢宮與美國官員討論，英王國事訪問仍按照原定計畫進行。

綜合外媒報導，美國代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）26日提到，美國當局認為，這起槍擊事件很可能是針對總統川普與政府官員而來。布蘭希也強調，他有信心查爾斯三世本週訪問美國期間會是安全的。在查爾斯三世為期4天的訪問中，將與川普進行私人會晤，在美國國會發表演說，紀念美國獨立250週年，而查爾斯此行意在強化因伊朗戰爭產生分歧而日漸緊張的美英關係。

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針對出訪行程，白金漢宮26日表示，在英美雙方討論過後，可確認國王與皇后的出訪行程將按計畫進行，「國王與王后非常感謝所有迅速努力、確保訪問得以如期進行的人員，並期待明天展開訪問」。一名王室消息人士表示，在槍擊事件發生過後，行程中一、兩項活動可能會有小幅度調整，而查爾斯三世與卡蜜拉也私下聯絡過川普與梅蘭妮亞，對此表達慰問。

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