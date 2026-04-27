為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    白宮晚宴槍擊事件引維安疑慮 英王訪美行程將照常舉行

    2026/04/27 09:36 即時新聞／綜合報導
    英國國王查爾斯三世與皇后卡蜜拉將於美國時間27日訪問美國，槍擊事件發生後，經過白金漢宮與美國官員討論，國事訪問仍按照原定計畫進行。（路透）

    英國國王查爾斯三世與皇后卡蜜拉將於美國時間27日訪問美國，槍擊事件發生後，經過白金漢宮與美國官員討論，國事訪問仍按照原定計畫進行。（路透）

    25日晚間在華盛頓希爾頓飯店宴會廳舉辦的白宮記者協會晚宴，遭到31歲槍手艾倫（Cole Tomas Allen）闖入，試圖攻擊美國政府官員，維安強度引發外界質疑。英國國王查爾斯三世與皇后卡蜜拉將於美國時間27日訪問美國，經過白金漢宮與美國官員討論，英王國事訪問仍按照原定計畫進行。

    綜合外媒報導，美國代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）26日提到，美國當局認為，這起槍擊事件很可能是針對總統川普與政府官員而來。布蘭希也強調，他有信心查爾斯三世本週訪問美國期間會是安全的。在查爾斯三世為期4天的訪問中，將與川普進行私人會晤，在美國國會發表演說，紀念美國獨立250週年，而查爾斯此行意在強化因伊朗戰爭產生分歧而日漸緊張的美英關係。

    針對出訪行程，白金漢宮26日表示，在英美雙方討論過後，可確認國王與皇后的出訪行程將按計畫進行，「國王與王后非常感謝所有迅速努力、確保訪問得以如期進行的人員，並期待明天展開訪問」。一名王室消息人士表示，在槍擊事件發生過後，行程中一、兩項活動可能會有小幅度調整，而查爾斯三世與卡蜜拉也私下聯絡過川普與梅蘭妮亞，對此表達慰問。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播