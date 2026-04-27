避開第3次暗殺！川普態度轉溫和 疾呼跨黨派團結療癒

美國總統川普在白宮記者會上，疾呼在日益暴力的世界中，美國人民應該放下分歧、尋求跨黨派的團結與療癒。（歐新社）

美國總統川普在不到2年內經歷第三次暗殺未遂後，一反常態地顯得凝重且和緩。他25日晚間在白宮記者會上，除了暗示自己因政治影響力成為被鎖定的目標，更大聲疾呼在日益暴力的世界中，美國人民應該放下分歧、尋求跨黨派的團結與療癒。

《美聯社》報導，情緒低落的川普在25日深夜倉促安排的白宮記者會上表示，「發生這種事總是令人震驚。發生在我身上，有一點。這永遠不會改變。」

請繼續往下閱讀...

就在不久前，一名攜帶槍枝與刀械的男子，試圖衝破華盛頓希爾頓飯店的安檢封鎖線，當時川普正準備向白宮記者協會（WHCA）發表演說。

當局正試圖釐清事發經過與原因。兇嫌身分確認為31歲、來自加州托蘭斯（Torrance）的槍手艾倫（Cole Tomas Allen），已被拘留。

川普呼籲美國人放下分歧並團結一致，打破他以往好鬥的政治作風。「我們必須、我們必須解決我們的分歧。」「我必須說，現場有共和黨人、民主黨人、無黨籍人士、保守派、自由派與進步派……然而，那個房間裡的每個人……那裡充滿了極大的愛與團結。我看著、我看著，我對此感到非常、非常印象深刻。」

在26日接受福斯新聞（Fox News）專訪時，川普依舊稱這場晚宴是「一個許多人聚在一起的夜晚」，「當我們離開時，我看到一些民主黨人，他們通常充滿敵意，但昨晚他們向我揮手。政治人物、國會議員、參議員。他們向我揮手，說著『幹得好』和『你好』。」、「現場氣氛非常融洽，看到這一幕真的很棒。」

川普也透露，自己原本計畫發表一場嚴厲抨擊媒體的演說，但在事件發生後，當一度有人認為活動會繼續進行時，川普表示，他想改變方向，發表「將會截然不同」的談話，「那將會是一場充滿愛的演講。」但他沒有機會這麼做。

不過，當川普談到嫌犯時，仍不改他一貫的尖銳風格：「我痛恨這樣的傢伙，一個病態的、壞透的人，我痛恨這樣的人改變我們國家的走向。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法