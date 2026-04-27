新疆警察出逃德國揭內幕！迫害維吾爾族成KPI 稱「人類最可怕洗腦」

一名前新疆警員無法忍受將迫害維吾爾人視為「關鍵績效指標」（KPI）的荒謬體制，於2025年8月藉出國旅遊名義，帶著兒子逃亡德國，揭露中國政府迫害維吾爾族的驚人內幕。（法新社檔案照）

中國對新疆維吾爾族人權的迫害，持續引發國際關注。儘管有部分台灣藝人和網紅前往新疆，發表疑似配合中國大外宣的見聞，但曾在新疆擔任基層警員長達10年的張亞博（化名），由於無法忍受將迫害維吾爾人視為「關鍵績效指標」（KPI）的荒謬體制，於2025年8月藉由出國旅遊名義，帶著兒子逃亡德國。

張亞博在接受「德國之聲」（DW）專訪時，親口揭露新疆基層警察的瘋狂「KPI焦慮症」，以及維吾爾人遭受的殘酷對待，與永無止境的監控輪迴。

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德國之聲中文網26日報導，出生於河南的張亞博，在新疆生活了18年，期間曾於多個看守所、警務室及康復醫院任職，更參與過前往中國各省分遣返維吾爾人回新疆審訊的任務。他透露，新疆警察的KPI並非破獲多少案件，而是「將多少維吾爾族和其他少數族裔送進監獄，或者重新送進監獄」。

張亞博回憶，當刑滿釋放的維吾爾人從監獄被接回鄉時，迎接他們的不是親友，而是滿臉興奮、等著「深挖線索」的國保警察。這些警察將刑滿人員視為「衝業績」的工具，只要能透過誘導式的審訊挖出陳年舊事，就能將他們「二次判刑」。

未能立即被定罪的獲釋者，則必須出席名為「見面會」的批鬥大會。張亞博形容這是「人類最可怕的洗腦成果展示」。獲釋者必須以漢語自我介紹、報告監管日程、高呼感謝黨恩，並高唱「沒有共產黨就沒有新中國」後，才能排隊接受短期拘留。

張亞博曾目睹一位年近七旬的老婦人，在見面會上像機器人般鞠躬，見到警察便臉色煞白、渾身發抖。

身為基層員警，張亞博被要求每週必須提供能導致維吾爾人被拘押的「涉嫌恐怖活動」線索。若無法完成任務，就會面臨上級辱罵、扣薪及取消休假。他坦言，村民僅因「看了一次影片」、「戴了一次頭巾」，甚至「打了一次籃球」鍛鍊身體，都可能被警察或線人編造成「潛在暴恐分子」而遭拘押。

維吾爾人逃避刑求 「裝瘋賣傻」進精神病院

在2017年至2018年間，張亞博被派往和田地區康復醫院任職，該院實質上已被改造成最低等級的「集中營」。他證實，酷刑和虐待是「家常便飯」，並經常聽到「學員」受刑時撕心裂肺的慘叫聲。這不僅讓許多維吾爾人為了逃避更嚴厲的刑求，而「裝瘋賣傻」住進精神病院，更在張亞博心中留下嚴重的精神創傷。

儘管中國官方宣稱教培中心學員已全數結業，但張亞博直言，鎮壓並未結束，而是轉為「滲透到日常生活的全面管控」。每個村莊都有被迫充當「情報員」的維吾爾人，他們必須每天向警務室報到，連談戀愛都有晚上8點必須回村的門禁，生活完全被剝奪。

2023年9月，身心俱疲的張亞博以照顧家人為由辭職。2025年8月，他帶著兒子參加歐洲旅行團，並在新天鵝堡趁隙脫逃。儘管將妻子留在中國且全家不知情，更可能面臨報復，但張亞博表示：「正因為我對新疆有深厚的感情，我才不能選擇沉默。」

在發給德國之聲記者的個人筆記中，張亞博寫道：「他失去了祖國，卻找回了靈魂。」

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