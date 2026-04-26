白宮記者晚宴槍擊案 英王查爾斯訪美規劃恐生變

即將訪問美國的英國國王查爾斯三世（左）私下聯繫美國總統川普（右），對25日晚間的白宮記者協會晚宴槍擊事件表達慰問。（路透檔案照）

美國白宮記者協會25日舉行的晚宴驚傳槍擊事件，總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）安全撤離。白金漢宮26日表示，英國國王查爾斯三世（King Charles III）對川普夫婦及與會賓客安然無恙感到「極度欣慰」；英國首相施凱爾（Keir Starmer）也致電川普表達慰問。

由於查爾斯將於27日啟程赴美進行國是訪問，英美雙方正密切聯繫，評估這起維安事件是否會對行程規劃造成影響。

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白金漢宮在聲明中指出，國王正「隨時掌握事態發展的最新情況」，「我們將在今天進行多次內部與雙邊討論，與美方同僚及雙方團隊商討週六晚間的事件，會對國是訪問的後勤與維安規劃產生何種程度的影響。」

稍早，英國首相首席秘書瓊斯（Darren Jones）在接受多家英國媒體訪問時強調，英美2國的安全團隊正在「密切合作，確保為這次的國是訪問制定最妥善的維安安排」。

據了解，查爾斯與王后卡蜜拉（Camilla）已私下聯繫川普夫婦，對25日晚間受到驚嚇與影響的人員表達慰問，並向阻止事態惡化、避免更多傷亡的安全與情報人員致上最高謝意。川普此前透露，一名執法人員在近距離中彈，所幸傷勢沒有生命危險。

查爾斯此次為期4天的國是訪問，主要目的是慶祝美國獨立250週年，並深化英美兩國的歷史盟友關係。查爾斯夫婦將造訪華府與紐約。值得注意的是，查爾斯將成為自其已故母親、英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於1991年發表演說以來，首位在美國國會發表演講的英國君主。在訪美期間，查爾斯夫婦預計將與川普夫婦共進下午茶，並出席盛大國宴。

然而，這場具有歷史意義的國是訪問，正籠罩在跨大西洋關係緊繃的陰影之下。由於對伊朗戰爭的立場分歧，以及已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞案的餘波盪漾，英美關係近期屢現摩擦。川普曾多次強烈抨擊英相施凱爾，批評其反戰立場以及英國政府的移民與能源政策。

儘管雙方關係一度緊張，施凱爾仍在26日主動致電川普。唐寧街10號發言人表示，在經歷「昨晚白宮記者晚宴的震驚場面後，首相向總統表達最誠摯的問候」，「首相對總統與第一夫人的平安感到欣慰，並祝福受傷的警官早日康復。」

此外，首相辦公室也透露，2位領袖在通話中也針對國際局勢交換意見，並討論「促使荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）恢復航運的迫切性，因為該地區的封鎖已對全球經濟，以及英國與世界各地民眾的生活成本，造成嚴重後果。」

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