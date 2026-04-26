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    首頁 > 國際

    黎巴嫩真主黨反駁以色列指控 反嗆以違反停火協議

    2026/04/26 23:27 編譯張沛元／綜合報導
    黎巴嫩南部納巴蒂葉省舒基恩鎮附近26日在遭到空襲後冒出濃煙。（法新社）

    黎巴嫩南部納巴蒂葉省舒基恩鎮附近26日在遭到空襲後冒出濃煙。（法新社）

    黎巴嫩激進組織「真主黨」（Hezbollah）26日駁斥以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱該組織危害停火協議的指控，並稱將持續對以色列違反停火協議與佔領黎巴嫩南部，做出回應。

    真主黨在聲明中指出，該組織攻擊黎南與以北的以色列目標，是「對敵人（指以色列）自宣布暫時停火首日以來持續違反停火協議的合法回應」。

    該聲明還說：「真主黨明確且堅定地重申，敵人（指以色列）持續違反停火協議…特別是持續佔領黎國領土與侵犯黎國主權的行為，必將遭到準備好捍衛領土與人民（的真主黨）的回應與抵抗。」

    以色列與黎巴嫩此前曾協議停火10天，原定26日到期；美國總統川普在協議到期前的23日宣布，以黎兩國停火協議延長3週。

    26日稍早，納坦雅胡指控真主黨的行動正在威脅以黎停火協議，並誓言「強力」鎖定攻擊這個接受伊朗扶持的激進組織。納坦雅胡說：「必須要了解到，真主黨違反（以黎停火協議）實際上是在破壞停火」。

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