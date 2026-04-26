白宮記協槍擊案驚魂 川普趁機力推白宮頂級維安宴會廳

川普趁機推銷他的白宮宴會廳計畫，聲稱若有這座固若金湯的宴會廳，槍擊事件就不會發生。（歐新社檔案照）

白宮記者協會（WHCA）25日舉行年度晚宴，不料卻發生槍擊事件。美國總統川普趁機推銷他的白宮宴會廳計畫，聲稱若有這座固若金湯的宴會廳，槍擊事件就不會發生。

川普26日在自家社群平台「真實社群」發文指出，「昨天晚上發生的狀況，再次證明為什麼軍方、特勤局、警方，以及過去150年的每一任總統，都要求在白宮園區蓋一個安全又寬敞的宴會廳。如果現在正在白宮施工中的這座軍事最高機密等級的宴會廳早點完工，昨天晚上的事情就根本不可能發生。」

請繼續往下閱讀...

川普強調，這座宴會廳應該要加快進度，它不但外型漂亮，還有最頂級的安全防護設備，也不會讓沒有經過安檢的閒雜人等隨意進出，更重要的是它位於全世界防守最嚴密的地方，也就是白宮內部。

川普說，至於之前有位女士因為遛狗，而莫名其妙提出的宴會廳興建訴訟案，「她根本沒有資格提告，應該要馬上撤銷告訴」，宴會廳的施工絕對不能再受到任何干擾，何況現在這個工程不僅沒有超出預算，而且進度遠遠超前。

川普斥資4億美元（約新台幣126億元）拆除白宮歷史悠久的東廂建築，改建宴會廳，但聯邦法官李昂（Richard Leon）3月底下令，宴會廳增建計畫必須立即停工，尋求國會批准。

白宮隨即提出上訴。4月11日，聯邦上訴法院裁定暫時延長施工許可，允許在釐清安全疑慮期間暫時續建。李昂16日延長禁令，但他允許地下碉堡工程繼續進行。川普對此大為不滿，發文抨擊李昂是「高度政治化」且「失控」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法