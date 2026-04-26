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    首頁 > 國際

    川普遇險施凱爾通話致意 英王4/27訪美行不排除調整

    2026/04/26 23:17 中央社
    美國總統川普（右）昨晚出席白宮記者協會晚宴驚傳槍響，英王查爾斯三世（左）私下表達慰問。（路透檔案照）

    美國總統川普（右）昨晚出席白宮記者協會晚宴驚傳槍響，英王查爾斯三世（左）私下表達慰問。（路透檔案照）

    美國總統川普昨晚出席白宮記者協會晚宴驚傳槍響，槍手遭制伏，未傷及現場高階官員。英國首相施凱爾今天與川普通話致意，國王查爾斯三世也私下表達慰問。

    英國首相府1名發言人表示，施凱爾（Keir Starmer）倫敦時間今天下午與川普（Donald Trump）通話，對川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）安全無恙表示欣慰，並祝福身中槍傷的美國特勤局（USSS）人員盡速康復。

    施凱爾與川普接著討論中東情勢，包括應盡速恢復荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運，以及英、法為此聯合約40個國家所做努力。相關軍事行動規劃國際會議甫於22至23日在倫敦舉行。

    另一方面，查爾斯三世（King Charles Ⅲ）訂27日起對美國進行國是訪問，行程涵蓋華府、紐約和維吉尼亞州。

    按規劃，查爾斯三世將接受川普設宴款待，2人擬共同出席英美雙邊會談，查爾斯三世另將在美國國會發表演說。華府是查爾斯三世訪美行首站。

    白宮記協晚宴驚傳槍響後，白金漢宮今天表示，查爾斯三世對事態發展有充分掌握；針對訪美行程，白金漢宮方面正在考慮可能的變動，英美雙方正就此密切研商。

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