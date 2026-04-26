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    首頁 > 國際

    車諾比核災40週年 教宗：核能僅應用於和平用途

    2026/04/26 23:45 中央社
    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天針對車諾比（Chornobyl）核災40週年發表談話，他呼籲核能僅應用於和平用途。（歐新社）

    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天針對車諾比（Chornobyl）核災40週年發表談話，他呼籲核能僅應用於和平用途。（歐新社）

    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天針對車諾比（Chornobyl）核災40週年發表談話，他呼籲核能僅應用於和平用途。

    法新社報導，良十四世在梵蒂岡祈禱儀式結束時表示，前蘇聯時期車諾比核電廠發生的致命爆炸「喚醒人類良知」，並且「至今持續告誡人們，使用日益強大的技術內含風險」。

    現年70歲的教宗說：「我希望在各決策層級上，洞察力與責任感始終勝於一切，使核能每一次運用都能服務生命與和平。」

    1986年4月26日，前蘇聯（現今烏克蘭）車諾比核電廠發生爆炸，造成全球史上最嚴重核災。

    聯合國（UN）2005年發布報告指出，受該事件輻射影響最嚴重的3個國家中，因暴露於輻射「已確認及預估」死亡人數為4000人，另有其他非政府組織和機構提出更高的預估死亡人數。

    資料顯示，參與清理工作的約60萬名「清理人員」當時暴露於高劑量輻射環境中。

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