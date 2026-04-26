美國建國250週年 作家籲官方語言別再叫「英語」

美國國旗。（歐新社檔案照）

美國今年7月將慶祝建國250週年，作家洛克伍德建議總統川普將美國官方語言改為「美國語」（American），不要再叫「英語」（English）或「美式英語」（American English）。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，洛克伍德（Rob Lockwood）當過現任內政部長柏根（Doug Burgum）的幕僚，他投書「華盛頓郵報」（The Washington Post），呼籲美國採用屬於自己的語言，並於昨天上脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox and Friends）討論這篇文章。

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洛克伍德說：「夠了，別再叫英語，別再叫美式英語，我們就直接叫它『美國語』。」

他表示，川普有能力讓美國擺脫英國標準英語，同時主張，雖然美國兩個半世紀前已宣告從英國獨立，語言卻仍與過往牽連。

洛克伍德說，美國早已發展出屬於自己的語言版本，應該正式予以承認。

川普在第2任期內並未迴避改變國家語言。2025年3月，他簽署行政命令，將英語指定為美國的官方語言，政府稱此舉旨在讓國家團結。

在那之前，川普政府已進行其他更名行動，包括2025年1月將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。

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