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    首頁 > 國際

    白宮記協晚宴遇槍響 目擊者：嫌犯藏臨時空間組武器

    2026/04/26 22:30 中央社
    白宮記者協會晚宴遇槍響，有目擊者表示，嫌犯在一處臨時空間組裝長形武器。（路透）

    白宮記者協會晚宴遇槍響，有目擊者表示，嫌犯在一處臨時空間組裝長形武器。（路透）

    美國總統川普昨晚出席白宮記者協會晚宴時周圍傳槍響，槍手已被制伏，一名目擊者透露，嫌犯在靠近露台層入口處附近的監控鬆散區域，組裝「長型」武器，隨後開槍並企圖衝入宴會廳。

    宴會廳周圍傳出槍響後，川普與多名官員緊急撤離現場，槍手隨後遭執法人員制伏。

    川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說，「華盛頓特區經歷了不平靜的夜晚。特勤局（Secret Service）與執法部門表現出色，他們的行動既迅速又英勇。槍手已被逮捕」，並張貼監視器畫面，揭露槍手是31歲加州男子艾倫（Cole Thomas Allen）。

    「紐約郵報」（New York Post）報導，這名目擊者是來自賓州哈立斯堡（Harrisburg）的宴會活動志工馬布斯（Helen Mabus），她形容說，該入口處附近有一個「臨時空間」暫放餐酒推車，此處當時「沒有維安」。

    馬布斯表示：「他在那個空間內…從袋子之類的物品中拿出（武器）」，「武器很長，看起來不像一般槍枝」。

    馬布斯說，嫌犯在臨時空間內組裝武器等行動未被保全人員察覺，隨後突然朝宴會廳移動，「他組裝好後…就跑向樓梯，準備下樓到宴會廳」。槍手隨即開始朝多個方向開火，賓客和工作人員急忙逃竄。

    馬布斯表示「他看似到處亂射」，她估算自己聽到至少10聲槍響。

    這名志工指出，槍響瞬間引發恐慌，現場「尖叫和奔逃聲不斷」，特勤局和其他持槍執法人員迅速趕往事發地點。

    馬布斯說她朝反方向逃離，並未看到嫌犯被捕，這場混亂就發生在通往宴會廳的走道附近，廳內當時齊聚數以百計貴賓。

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