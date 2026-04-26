白宮記協晚宴傳槍響 路透還原事發經過及時間軸

美國白宮記者協會（WHCA）25日晚宴傳出槍擊事件；路透還原事發經過及時間軸。（路透）

白宮記者協會昨晚舉行晚宴，1名槍手竟在飯店內開槍，總統川普（Donald Trump）及其內閣成員迅速撤離現場，隨後嫌犯當場被逮捕。以下是路透社還原事件發生經過及後續時間軸。

．美東時間25日晚間8時35分左右（台灣時間26日上午8時35分左右）：現場影片顯示，在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton）出席晚宴的賓客們聽見槍聲後紛紛尋找掩護，特勤局人員不久後迅速衝向川普，護送他與內閣成員離開宴會廳。

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華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）及代理警察局長卡洛爾（Jeffery Carroll）隨後向媒體表示，1名槍手獨自衝向飯店大廳的特勤局安全檢查哨。卡洛爾說，嫌犯攜帶著1把霰彈槍、1把手槍及多把刀具，在飯店大廳試圖通過檢查哨時，被特勤局人員攔截。

卡洛爾說，執法人員與嫌犯交火，嫌犯沒有中彈，執法人員將他壓制在地並銬上手銬。鮑賽表示，1名特勤局探員受傷，已被送往當地醫院，嫌犯也被送醫並接受評估。

．美東時間25日晚間9時17分左右（台灣時間26日上午9時17分）：川普在槍擊案發生後首次發表談話，表示特勤局與執法部門表現出色，他們的行動「既迅速又英勇」。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「槍手已被逮捕」，他建議活動可以繼續進行。

．美東時間25日晚間9時37分（台灣時間26日上午9時37分）：川普再次發文表示，執法人員要求他和其他人離開活動場地，他已配合要求。川普說，該活動將在「30天內」擇期舉辦。

．美東時間25日晚間10時30分（台灣時間26日上午10時30分）：川普在白宮舉行記者會，聯邦調查局（FBI）局長及美國司法部代理部長一同出席。川普及其他執法官員表示，初步得到的資訊顯示，嫌犯是單獨犯案。

．美東時間25日晚間11時13分（台灣時間26日上午11時13分）：華盛頓特區聯邦檢察長皮洛（Jeanine Pirro）對媒體表示，嫌犯將以在暴力犯罪中使用槍械，以及持危險武器攻擊聯邦執法人員等罪名被起訴。

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