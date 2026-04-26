八字不合？川普兩度執政首次出席WHCA晚宴 就遇槍擊案

與媒體關係欠佳的美國總統川普（中）25日首度出WHCA晚宴，沒想到就遇到槍擊案。（美聯社）

美國總統川普25日出席「白宮特派員協會」（White House Correspondents’ Association, WHCA）晚宴時發生槍擊案，所幸包括川普在內的所有出席者均安然無恙；此事最驚人之處除了川普竟又遭逢攸關生死的安全危機，莫過於經常罵記者、嗆媒體發「假新聞」的川普，這回破天荒首度以總統身分出席，居然就遇到槍擊案。

WHCA是採訪白宮與總統的記者的組織，1921年起舉辦的年度晚宴是為新聞獎學金募款、必須身著禮服的正式餐會，通常在每年4月最後1個週六舉行，總統、記者、名流與華府要人都會受邀出席，固定戲碼之一是總統登台發表內容逗趣的幽默演說，自娛娛人。

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但川普在首度執政的2017年1月到2021年1月期間，從未出席任何1場WHCA晚宴，打破過去30多年來現任總統都會出席該盛事的慣例；其中2017年到2019年這3年是直接缺席，2020年則是晚宴因新冠（COVID-19）疫情停辦。

在川普之前缺席WHCA晚宴的現任總統，是因1981年因遇刺而不克出席的共和黨總統雷根。

2025年初，川普回鍋白宮2度執政，但他依然沒有出席同年4月底的WHCA晚宴，理由是要去梵蒂岡參加已故教宗方濟各的葬禮。

今年川普放棄抵制終於同意出席晚宴，WHCA樂見其成；外界則引頸期盼川普在晚宴上的演說內容，包括美國有線電視新聞網（CNN）、有線衛星公共事務電視網（C-SPAN）以及其他頻道都會做現場直播，結果晚宴因槍擊案被迫喊卡，川普還沒發表演說就被維安人員匆匆護離。

因此沒人知道川普原定要在晚宴上說些什麼。CNN稍早的報導指出，川普助理曾表示，川普打算發表1場「有趣的」演說；但許多記者猜測，川普會點名批評某些媒體，甚至藉這場晚宴來擊潰被他視為敵人的媒體。

美媒《野獸日報》（Daily Beast）稍早披露，川普雖會出席晚宴，但可能會在晚宴活動之一的頒獎橋段之前，就提早走人。該報導意外預言成真，但只對了一半，即川普確實提早退席，但無關川普不想在晚宴中看到被他罵過的記者得獎。

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