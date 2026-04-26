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    搭機被稱為「美人魚」並非讚美？ 空服員美麗暗語含意超狠

    2026/04/26 19:47 即時新聞／綜合報導
    近期有外媒揭密，若在搭機時聽到空服員稱呼某個人是「美人魚」，代表對方是一個做出造成他人困擾的「占位乘客」。示意圖。（美聯社資料照）

    近期有外媒揭密，若在搭機時聽到空服員稱呼某個人是「美人魚」，代表對方是一個做出造成他人困擾的「占位乘客」。示意圖。（美聯社資料照）

    各行各業遇到難以應付的顧客時，會使用一些業內才懂的「暗語」、「代號」或「專業術語」，來向其他同事與高層求援。近期有外媒揭密，如果在搭機時聽到空服員稱呼某個人是「美人魚」（Mermaid），千萬不要以為是什麼讚美詞，因為它其實是隱晦形容機上「占位乘客」的戲謔稱呼。

    綜合外媒報導，空服員和機組人員除會使用美國聯邦航空總署（FAA）規定的標準縮寫，以及機師與塔台溝通時為求精確而使用的「北大西洋公約組織音標」（NATO Phonetic Alphabet）外，其實還存在一些外界鮮少知曉的非官方暗號，有些是對乘客行為的側寫，有些則是傳達緊急狀況避免引發全機恐慌。

    私人航空公司Amalfi Jets創辦人兼執行長、飛行員瓊斯（Kolin Jones）受訪提到，機上聽到「美人魚」這個詞，其實是暗指在飛行途中占用較多座位空間、甚至做出「男性開腿」（manspreading）的乘客。瓊斯指出，這並非FAA的正式術語，若真的聽到這個詞也不必太緊張，但也可以注意一下自己是否有做出類似行為。

    另據外媒《富比士》（Forbes）描述，「美人魚」更像是一個帶有被動攻擊色彩的綽號，專門用來形容那些在空位較多的航班上，故意將自己的肢體或行李橫跨多個座位，還試圖阻止他人靠近或入座的乘客。除了「美人魚」，部分航空公司還會使用像是「天使」（Angel）、「Code 300」等特殊暗號。

    報導指出，「天使」和「Code 300」暗指乘客失去意識、沒有反應或身體陷入嚴重危急狀態；「黃色代碼」（Code Yellow）和「Pan-Pan」同樣也被用來警示機上出現了醫療事故。Cirrus Aviation Services的營運總監馬丁內利（Jason Martinelli）說明，這些暗號能讓空服員迅速進入備戰狀態，同時維持客艙內的氣氛。

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