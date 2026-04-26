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    首頁 > 國際

    又遇槍擊笑稱不知當總統好危險 川普：搞不好當初根本不會參選

    2026/04/26 19:11 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（歐新社）

    美國總統川普。（歐新社）

    美國白宮記者協會（WHCA）於美東時間25日舉辦的年度晚宴驚傳槍擊，總統川普在特勤人員保護下安全撤離。事後川普發表談話，笑稱之前都沒有人跟他說總統這份工作有這麼危險，如果當初國務卿魯比歐（Marco Rubio）有提醒他，「搞不好我根本不會參選」。

    白宮記者晚宴槍擊後，川普在白宮舉行臨時記者會，坦言對於這種事時常發生感到很震驚，近年來多次遭遇暗殺威脅，認為這跟自己的政治影響力有關，「當你有影響力時，人們就會對付你；當你沒有影響力時，就不會有人理你。」

    據《福斯新聞》報導，川普也自嘲總統這個職位「是一份危險的工作」，「之前沒有人跟我說這份工作有這麼危險，如果當初魯比歐有提醒我，搞不好我根本不會出來選，甚至可能直接說『算了，我還是不要做好了』。」但他又稱，雖然這份工作確實很危險，但他不會因暴力威脅而退縮。

    川普表示，「我今天就是要來把事情做好，遭遇危險本來就是這份工作的一部分。老實說，我很難想到有什麼工作比這個還更危險。不過我熱愛這個國家，也對我們一路走來的成果感到自豪。」

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