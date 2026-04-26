僧侶集體運毒！斯里蘭卡22人行李藏110公斤大麻創紀錄

斯里蘭卡當局查獲22名僧侶涉嫌在行李中夾帶110公斤強力大麻入境。本圖為示意照，非本案當事人。（法新社檔案照）

22名佛教僧侶涉嫌在行李中夾帶110公斤大麻入境，當場被捕。斯里蘭卡官方26日證實，在主要國際機場攔截這群從泰國旅遊回國的嫌犯，為該機場單一案件最大宗大麻查獲紀錄。

根據《法新社》報導，斯里蘭卡海關發言人指出，這群僧侶在泰國曼谷結束4天行程。調查發現，每人的行李箱內均設有「假夾層」，各藏匿約5公斤的強力大麻品種「庫許」（Kush），相關人員已全數移交警方處理。

請繼續往下閱讀...

報導提到，這群涉案僧侶多數為來自斯里蘭卡各地寺廟的年輕學生。初步調查顯示，該旅遊行程是由一名商人出資贊助。目前這22名嫌犯已於26日晚間送交法辦，接受進一步偵訊。

斯里蘭卡當局指出，此次查獲的毒品數量極為罕見。去年5月，同一機場曾逮捕一名攜帶46公斤大麻的21歲英國籍女子，其當時同樣是由曼谷飛抵可倫坡。

目前斯里蘭卡警方正針對幕後金主與毒品分銷網絡展開調查。近年來，該國持續強化對航空運輸的緝私力度，除了針對大麻，還多次查獲大規模海洛因走私案件。

相關人員的涉案細節與具體動機，仍由執法單位持續彙整中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法