車諾比核災40週年 澤倫斯基斥俄羅斯發動「核子恐怖主義」

烏克蘭總統澤倫斯基在車諾比核災40週年當天，指控俄羅斯對烏克蘭進行「核子恐怖主義」。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基在史上全球最嚴重民用核子災難「車諾比」（Chernobyl）事件40週年當天的26日，指控遭俄羅斯發動「核子恐怖主義」（nuclear terrorism）。俄羅斯在對烏克蘭的夜襲中出動100多架無人機，造成3人死亡。

澤倫斯基在紀念車諾比核災40週年的社群發文中說，俄羅斯透過入侵烏克蘭，「再次把世界推向人為災難的邊緣」；俄羅斯無人機經常飛越車諾比上空，去年還有1架俄國無人機擊中車諾比核電廠的防護罩。「世界絕對不能任由此等核子恐怖主義繼續下去，最佳（阻止）之道就是迫使俄羅斯停止其魯莽攻擊」。

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蘇聯尚未瓦解的1986年4月26日凌晨，蘇聯在烏克蘭北部車諾比建造的核電廠的第四號反應爐，因設計缺失與人為疏失發生爆炸與爐心熔毀，輻射污染物質擴散至蘇聯與歐洲各地，甚至還飄到北美東部；數百萬人暴露於輻射下、數十萬人被迫撤離，大面積土地被污染。

至於這場重大核災造成的死亡人數則難以明確統計，除了第一時間死亡的核電廠工作人員與暴露於高劑量輻射的事後清理人，多年來陸續有多人因癌症等輻射相關疾病死亡。2005年的聯合國報告將受災最嚴重的3國確認與預計死亡人數定為4000人；環保團體「綠色和平」（Greenpeace）2006年估計，車諾比核災造成近10萬人死亡。

烏克蘭空軍與烏國地方當局表示，俄羅斯在最近一波夜襲中發射144架無人機，其中124架被擊落，但仍造成3人死亡與至少4人受傷；其中在距離烏俄邊境不到5公里的烏國東北部蘇米州（Sumy）1處社區有2名平民在無人機攻擊中死亡，至於遭無人機與大砲攻擊的烏東第聶伯羅市（Dnipro）則是1死4傷，還有房屋與車輛受損。

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