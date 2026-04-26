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    首頁 > 國際

    伊朗重啟德黑蘭國際機場 優先開放「這幾國」航線

    2026/04/26 19:05 即時新聞／綜合報導
    伊朗政府週六（26日）宣布正式恢復首都德黑蘭國際機場的商業航班運作，這是自開戰以來，伊朗首度重啟民航業務。（路透社）

    伊朗政府週六（26日）宣布正式恢復首都德黑蘭國際機場的商業航班運作，這是自開戰以來，伊朗首度重啟民航業務。（路透社）

    伊朗政府週六（26日）宣布正式恢復首都德黑蘭國際機場的商業航班運作，這是自開戰以來，伊朗首度重啟民航業務，顯示在巴基斯坦斡旋的停火協議下，中東緊張局勢出現降溫跡象。

    據《紐約郵報》報導，伊朗國營電視台釋出的畫面顯示，德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）已出現排隊候機人潮，首批航班預計飛往土耳其、沙烏地阿拉伯與阿曼。

    報導指出，此次復飛契機源於4月8日由巴基斯坦斡旋、隨後由美國總統川普批准延期的兩週停火協議。伊朗機場與導航公司執行長阿米拉尼（Mohammad Amirani）接受官媒伊朗通訊社（IRNA）採訪時證實，當局已啟動與外國航空公司的協商程序，計畫逐步重啟受戰火影響而中斷的國際航線。

    阿米拉尼補充，基於安全考量，復飛計畫將採階段性進行，優先開放與土庫曼、阿富汗及巴基斯坦接壤的東部航線。至於鄰近伊拉克的西部與中部領空，由於仍需進行詳盡的安全評估，復飛進度將相對緩慢。

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