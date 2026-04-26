川普狠話奏效！ 德提前部署軍艦至地中海 協助荷姆茲海峽護航

伊朗戰爭爆發後，美國總統川普多次敦促北約（NATO）盟國派兵參戰卻遭拒絕，令川普極度不滿，考慮祭出制裁措施。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）近日承諾，將協助保護荷姆茲海峽的航運安全，並計畫派遣軍艦提前部署至地中海。（法新社）

美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗後，伊朗動用飛彈和無人機攻擊美國在波斯灣地區的軍事資產和鄰國能源基礎設施，美國總統川普多次敦促北約（NATO）盟國派兵參戰卻遭拒絕，令川普極度不滿。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）近日承諾，將協助保護荷姆茲海峽的航運安全，並計畫派遣軍艦提前部署至地中海。

佩斯托瑞斯日前對《萊茵郵報》表示，為節省時間，德國海軍艦艇將提前部署至地中海，以便在時機成熟時，加入保護荷姆茲海峽的國際行動。他說：「在荷姆茲海峽的部署，只有在獲得聯邦國會授權後才能進行。為節省時間，我們決定提前將部分艦艇派往地中海，這樣一旦獲得授權，就不會損失任何時間。」

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佩斯托瑞斯指出，政府此前在2024年2月啟動，旨在因應胡塞武裝組織（又名青年運動）在紅海襲擊商船的歐盟「盾牌行動」（Operation Aspides），也採取了類似做法，那次行動大大加快了部署的速度。

佩斯托瑞斯並未透露部署艦艇的具體時間，但表示將派遣1艘掃雷艦和1艘補給艦，同時根據與夥伴國的協議，相對減少在其他地區的部署。

自2月28日伊朗戰爭爆發後，伊朗事實上已封鎖了所有途經荷姆茲海峽的船隻。美國已與伊朗達成停火協議，但美國仍對伊朗港口實施封鎖，伊朗仍繼續封控荷姆茲海峽。全球約五分之一的石油和天然氣經由這條水道輸送，近2個月的關閉已對全球各地經濟造成重大衝擊。

德國與其他北約盟國一樣，原先因拒絕參與伊朗戰爭而遭川普的強烈批評，美國政府甚至研議多項制裁方案，包括暫停西班牙的北約會員國資格等。如今德國承諾將以掃雷和偵察支援的方式，協助保障荷姆海峽的航運安全。

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