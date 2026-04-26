涉嫌走私毒品 斯里蘭卡拘留22名佛教僧侶

斯里蘭卡22名僧侶26日因涉嫌走私毒品被捕。圖為斯國首都可倫坡1座佛寺的僧侶今年1月底佛教節慶中為大象祈福。（路透資料照）

官員表示，22名從泰國曼谷返回斯里蘭卡的僧侶26日在斯里蘭卡主要國際機場、首都可倫坡「班達蘭乃克國際機場」（Bandaranaike International Airport）被捕，理由是在其行李中搜出夾帶有多達110公斤的新興強效毒品「庫什」（Kush）。

斯里蘭卡海關發言人表示，這群前往泰國首都曼谷度假4天的僧侶，是在返回斯里蘭卡時被發現其行李中藏有「庫什」；每1名僧侶的行李箱夾層內，都夾藏有約5公斤的「庫什」。這群僧侶已被海關轉交給警方，26日稍晚出庭應訊。

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根據了解，這群捲入走私毒品的出家人，大多是來自斯里蘭卡各地寺廟的年輕沙彌，這回是接受1名商人贊助出國度假。目前並不清楚這些僧侶是在不知情下遭有心人士利用，還是明知故犯。

斯國海關官員說，這是迄今在「班達蘭乃克國際機場」查獲的單筆最大量的走私「庫什」。去年5月，1名同樣從曼谷前往可倫坡的英國女子也在此機場因涉嫌走私毒品被捕，她當時被查獲攜帶46公斤「庫什」。

斯國當局近年來多次查獲利用小型漁船走私包括海洛因等的大量毒品。

「庫什」源自西非國家獅子山國，是1種混有包括大麻等有毒物質的強效新興合成毒品，有時甚至摻有人骨，吸食後會精神恍惚宛如喪屍。

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