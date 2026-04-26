菲律賓掃蕩共產黨游擊隊 擊斃19人 驚見內含兩美國公民

菲律賓共產黨武裝叛亂組織「新人民軍」。（法新社）

菲律賓軍方在該國中部內格羅斯島（Negros）展開反叛亂行動，與疑似共產黨武裝叛亂組織「新人民軍」（NPA）爆發多次交火衝突。菲國政府反叛亂專案小組週六（25日）證實，日前衝突中共擊斃19名武裝分子，其中驚見2名美國籍人士。菲國警告，左翼激進組織正透過「恐怖誘騙」等手段，跨境招募美籍菲裔人士參與菲國反叛武裝活動。

據《美聯社》報導，菲律賓「結束地方共產黨武裝衝突國家工作組」（NTF-ELCAC）指出，軍方於4月19日在西內格羅斯省多波索鎮（Toboso）與游擊隊發生激戰，最終擊斃19名武裝分子。

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菲國軍方表示，此次行動是接獲村民舉報後發動。現場擊斃一名懸賞金達100萬披索（約新台幣55萬元）的叛軍指揮官，並起獲24支槍械。

執行主任托瑞斯（Ernesto Torres Jr.）確認，兩名美籍死者分別為普里霍雷斯（Lyle Prijoles）與索倫（Kai Dana-Rene Sorem），兩人於今年3月抵達菲律賓，隨即前往該地區，最終在衝突中身亡。

托瑞斯指出，特定的跨國網絡正引誘外籍人士加入、支援叛亂分子，導致兩名美籍人士出現在危險地帶。由於美國與菲律賓皆已將「新人民軍」列為恐怖組織，菲方特別敦促旅菲美裔民眾警惕極端左翼組織的招募術語。

然而，人權組織對軍方說法提出嚴正質疑，呼籲展開獨立調查。國際人權團體指出，死者中包含菲律賓大學的學生領袖、農民權利倡議者及一名關注貧窮議題的在地記者，認為死者多為平民，此舉恐已違反國際人道法。

「新人民軍」成立於1969年，是亞洲持續時間最長的共產武裝叛亂組織，其鼎盛時期擁有2.5萬名成員，但在軍方圍剿、內部派系分裂與投誠下，目前估計兵力已降至900人以下。菲律賓政府與叛軍原在挪威斡旋下進行和平談判，但前總統杜特蒂任內雙方互控違約，導致和平談判宣告破裂。

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