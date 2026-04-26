白宮記者晚宴傳槍響 日本首相高市早苗：暴力不可被容忍

美國總統川普25日晚間出席白宮記者協會年度晚宴，不料卻發生槍擊事件。（法新社）

美國白宮記者協會年度晚宴發生槍擊事件，總統川普（Donald Trump）等要員第一時間平安撤離，31歲涉案槍手被當場逮捕，並未造成人員傷亡。消息曝光後，日本首相高市早苗立即在社群平台X發文關切，同時譴責暴力行為在世界任何地方都絕不能被容忍。

高市早苗指出，美國總統川普與其他與會人員，在這起駭人聽聞的槍擊事件中平安無事，頓時感到鬆一口氣，也嚴肅強調，暴力行為在世界任何地方都絕不可被容忍。另據外媒指出，這是川普3年來遇到第3次暗殺威脅。

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對於這起暗殺未遂事件，包含台灣總統賴清德、南韓總統李在明、印度總理莫迪（Narendra Modi）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、澳洲總理艾班尼（Anthony Albanese）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等各國元首，陸續發聲關切與譴責暴力。

I am relieved to learn that President Trump is safe after the terrifying gunshots.

Violence can never be tolerated anywhere in the world.



トランプ大統領が、恐ろしい銃撃の後、ご無事だとの報に接し、安心しました。

暴力は、世界のいかなる場所でも、決して容認できません。@POTUS… — 高市早苗 （@takaichi_sanae） April 26, 2026

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