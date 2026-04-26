311重災區再遇難！日大槌町山火連燒5日 3233名居民急撤離

日本北部岩手縣大槌町的山火已連續延燒5日，火勢至今仍未受控。（路透）

日本北部岩手縣大槌町的山火已連續延燒5日，火勢至今仍未受控。日本政府緊急動員1400名消防員及100名自衛隊員投入滅火，然而受乾燥天氣與強風影響，受災面積已擴大至1373公頃。目前大槌町已有超過3200名居民接獲疏散令，這座曾在2011年東日本大地震中遭遇海嘯重創的沿海小鎮，再度面臨嚴峻的自然災難威脅。

據《路透》報導，截至週日清晨，這場山火的焚毀面積較前一日增長約7%。由於火場鄰近大槌町的住宅區，當局已對1541戶、共計3233名居民發出撤離令，約佔該鎮總人口的三分之一。大槌町曾於2011年海嘯中損失近十分之一的人口，如今再度面臨大自然的考驗。

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大槌町長平野公三在記者會上指出，儘管自衛隊已出動直升機從空中灑水灌救，但極端乾燥的氣候與陣風仍助長火勢蔓延。一名74歲的居民小松義則在避難時感慨表示，「海嘯過後或許還會留下些什麼，但大火一旦燒過，一切都將化為烏有。」

根據日本消防廳（FDMA）公告，目前僅傳出一起在避難所跌倒受輕傷的案例，並無重大傷亡。

日本氣象廳預測，該區域在週日及週一均無降雨機會，最快需等到週二才會有短暫陣雨，這對滅火行動無疑是項挑戰。目前起火原因仍不明，相關單位正在調查中。

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