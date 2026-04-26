川普不到2年3度遇險 近年重大安全事件全整理

川普2024年7月在賓州造勢活動中遭槍擊受傷，他近年公開行程已多次出現重大安全事件。（美聯社資料照）

美國總統川普25日在白宮記者晚宴期間，因現場傳出槍響緊急撤離。這已是川普不到2年內第3次遭遇重大維安威脅，從2024年競選期間的2起暗殺未遂，到最新晚宴槍擊事件，其人身安全面臨高度風險。

以下統整川普自2024年以來遭遇的3次重大安全與暗殺危機事件：

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2026年4月：白宮記者晚宴槍擊事件

25日晚間，華盛頓希爾頓飯店舉行白宮記者晚宴期間，一名持槍男子試圖突破安全管制並開火，現場一度陷入混亂。特勤局人員迅速將川普與多名高層撤離，嫌犯隨後遭到壓制逮捕，目前未傳出重大傷亡。

2024年9月：佛州高爾夫球場暗殺未遂

在2024年總統大選期間，川普於同年9月在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）自家高爾夫球場打球時，特勤人員在前方球洞附近的灌木叢中，發現並逮捕一名持AK-47步槍埋伏的男子。

2024年7月：賓州造勢大會遭擊中右耳

同年7月，川普在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）舉行戶外造勢大會時，遭槍手從場外屋頂開槍狙擊，右耳受傷流血。該事件造成現場1名觀眾死亡、2人重傷，槍手隨即被擊斃。

上述3起事件皆發生於公開行程或大型活動期間，涵蓋造勢現場、私人行程與正式場合。白宮記者晚宴槍響事件目前仍在調查中，相關單位正釐清事發經過與安全細節。

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