白宮記者晚宴傳槍響 川普自嘲︰總統是「危險職業」

美國總統川普。（法新社）

美國白宮記者協會年度晚宴25日晚間舉行時傳出槍響，總統川普（Donald Trump）和第一夫人平安撤離，31歲涉案槍手被當場逮捕。川普事後在白宮舉行臨時記者會坦言，對於這種事時常發生感到很震驚，但也強調自己不會因暴力威脅而退縮，另自嘲總統這個職位「是一份危險的工作」。

綜合外媒報導，31歲槍手艾倫（Cole Tomas Allen）攜帶多件武器，試圖闖過華盛頓希爾頓酒店宴會廳外的特勤局安檢哨站，朝川普所在的晚宴現場行兇，導致現場一度陷入混亂，與會來賓紛紛躲避。所幸艾倫未能得逞，被數名特勤局人員當場制伏，警方初步研判為「孤狼」單獨犯案，動機仍在調查中。

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川普回憶，事發第一時間，他聽到類似「托盤掉落」的聲音，隨後就被特勤人員迅速將撤離現場。川普透露，有一位維安人員被開槍擊中，所幸他有穿防彈背心，他已向對方通話，確認對方目前狀況良好，對其表現致上愛與敬意。

被問及是否擔心政治暴力，川普回應，雖然會有所顧慮，但不至於過度擔憂，並再次強調總統職務本身具有風險。川普認為，他近年來多次遭遇暗殺威脅，認為這自己的政治影響力有關，「當你有影響力時，人們就會對付你；當你沒有影響力時，就不會有人理你。」

???? BREAKING UPDATE: President Trump has been SAFELY EVACUATED from the White House Correspondents Dinner, per sources



You can hear shots ring out in this video



A shooter opened fire in the LOBBY -- the shooter is DEAD



This is absolutely INSANE



LEFTIST VIOLENCE MUST END! pic.twitter.com/GB1eUXN8kx — Nick Sortor （@nicksortor） April 26, 2026

???? BREAKING: President Trump DROPS SECURITY FOOTAGE appearing to show tonight’s shooting breaking out at the WHCA dinner



Glad the Secret Service got the scumbag and everyone is SAFE ???????? pic.twitter.com/uuZ8YGbzYP — Eric Daugherty （@EricLDaugh） April 26, 2026

???????????? BREAKING: The suspect in the White House Correspondents' Dinner shooting has been identified as 31-year-old Cole Tomas Allen of Torrance, California.



-Video has emerged showing someone on the ground with U.S. Secret Service agents inside the Washington Hilton



-Believed to… https://t.co/EOkEIKYxj1 pic.twitter.com/PQoka3QLSR — Mario Nawfal （@MarioNawfal） April 26, 2026

31歲槍手艾倫（Cole Tomas Allen）被特勤局人員當場逮捕。（圖擷取自@realDonaldTrump Truth Social ）

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