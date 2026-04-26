不只表達情緒 研究：人類眼淚可降低他人攻擊性

研究指出，情緒性流淚不僅是情感表達，也可能在社會互動中傳遞訊號，影響他人反應。（圖擷取自FREEPIK）

人類哭泣的功能，可能不只是情緒表達。根據《富比世》（Forbes）整理多項研究指出，情緒性眼淚在社會互動中，可能影響他人反應，包括降低攻擊性與提升同理心。

報導引述2018年發表於《人性》（Human Nature）期刊的綜述指出，哭泣是一種結合聲音、表情與生理訊號的多層次溝通機制，而非單一情緒反應。

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研究認為，人類哭泣源自嬰兒的求救訊號（distress vocalization），隨演化擴展為成人的視覺與情緒表達形式。由於此類訊號不易偽裝，因此具備一定可信度，可促發他人回應。

《富比世》並引述發表於《美國國家科學院院刊》《Proceedings of the National Academy of Sciences》的研究指出，人們看到他人哭泣時，大腦中與同理心相關區域會被活化，顯示眼淚具有特定社會訊號功能。

在生理層面，一項發表於《科學》（Science）期刊的研究提出，情緒性眼淚可能含有無味化學訊號。後續《公共科學圖書館：生物學》（PLOS Biology）2023年研究顯示，男性受試者在不知情接觸眼淚後，攻擊性行為平均下降約43.7%，並伴隨相關腦區活動變化。

不過研究者也指出，相關機制仍存在爭議，部分結果尚待進一步驗證。

報導指出，儘管哭泣具備生理與社會功能，但在職場與性別角色等情境中，公開流淚仍可能受到抑制，顯示文化規範仍影響其表現方式。

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