白宮記者晚宴驚魂川普證實「槍手已被捕」 特勤局：總統與閣員均平安

川普25日穿著正式禮服出席白宮記者協會晚宴。晚宴隨後因場外傳出連續槍響而陷入混亂，川普在特勤人員護送下緊急撤離，隨後他親自證實槍手已遭逮捕並確認自身安全。（歐新社）

美國華盛頓當地時間25日晚間，在希爾頓酒店舉行的白宮記者協會年度晚宴發生震驚全球的槍擊事件。總統川普在預定演說前夕，會場外突然傳出連續7至8聲槍響，特勤局人員隨即拔槍衝上台，在混亂中護送川普與第一夫人緊急撤離。川普稍後於社群平台「Truth Social」親口證實：「槍手已被逮捕（Shooter apprehended）。」

BBC報導，根據現場目擊記者描述，事發於晚間8時30分左右，當時宴會廳內聚集了約2500名政要、官員與各國媒體。正當第一道菜上完時，現場傳出疑似玻璃破碎的巨響，隨後傳來連續槍聲。包括FBI局長帕特爾（Kash Patel）在內的賓客紛紛趴在桌下掩護，現場尖叫聲不斷，特勤人員大喊「有人開槍（Shots fired）」，氣氛極度緊繃，甚至有官員在撤離過程中受輕傷。

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美國特勤局隨後發表聲明，確認總統、第一夫人、副總統范斯及所有內閣受保護對象均「平安無事」。川普在發文中強調，所有保護對象目前狀況「完美」，並表示他原本希望「讓表演繼續」，但最終決定接受執法部門建議延後活動。

目前華盛頓希爾頓酒店仍處於封鎖狀態，大批記者仍被要求留在室內。這起事件讓人聯想起2024年賓州暗殺未遂案，執法部門正嚴密調查槍手動機及維安漏洞，原定的晚宴則宣布將在30內擇期重辦。

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