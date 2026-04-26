川普取消美伊會談　稱無需為空談飛18小時

美國總統川普（Donald Trump）取消了美國與伊朗代表原定在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行的會談。雙方原本預計針對結束美伊戰爭、推動停火協議進行協商。

福斯新聞（Fox News）報導指出，川普在電話訪問中表示：「我稍早已告訴我的團隊，他們原本已經準備出發，我說：『不，你們不用搭18小時的飛機過去。』我們手中握有所有籌碼，他們隨時都可以聯絡我們，但你們不需要再搭18個小時的飛機，去那裡枯坐空談。」

請繼續往下閱讀...

川普也在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文證實，「我剛剛取消了我方代表前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德與伊朗人會面的行程。」他說：「花在旅途上的時間太多了，工作也太多！此外，他們『領導階層』內部激烈內鬥、極度混亂。沒有人知道誰在主導，就連他們自己也不清楚。而且，我們掌握所有籌碼，他們則一無所有！如果他們想談，只要打一通電話就行了！」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這場美方代表團原定由白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）率領，川普的女婿庫許納（Jared Kushner）也將隨行。

這項突如其來的單方決定，正值伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）剛離開巴基斯坦首都，他此前曾就相關議題與官員展開會談。（編譯：蔡佳敏）1150426

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法