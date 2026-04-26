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    首頁 > 國際

    英國海事機構：索馬利亞外海一艘油輪遭到劫持

    2026/04/26 00:15 中央社

    海事安全機構英國海事貿易行動辦公室今天表示，一艘油輪在索馬利亞外海遭到劫持，被帶入該國領海。

    法新社報導，這起事件進一步增加紅海（Red Sea）航行的風險。由於伊朗牢牢掌控阿拉伯半島另一側、波斯灣（Persian Gulf）入口的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），同為能源供給路線的紅海，其重要性已然提升。

    英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO）指出，這艘油輪於21日在索馬利亞馬瑞約巿（Mareeyo）東北方遭到劫持。

    UKMTO指出：「軍方當局通報，有未經授權人士奪取該艘油輪控制權，在索馬利亞領海內操縱該船向南航行77海里。」

    索馬利亞當局沒有立即針對這起劫持事件回應法新社查詢。

    非洲之角（Horn of Africa）國家索馬利亞局勢不穩，過去曾是許多海盜襲擊的發起地，其中又以2011年達到高峰。隨著歐洲聯盟、印度和其他強權國家在該海域部署海軍任務，這類襲擊近年已經減少。

    而在亞丁灣（Gulf of Aden）另一側的葉門，獲伊朗武裝的青年運動（Houthi）叛軍曾多次以商船為攻擊目標。

    UKMTO於23日表示，一艘懸掛索馬利亞國旗的漁船遭到11名「武裝分子」劫持，另有一批武裝人士則登上一艘運送石油產品的油輪。

    UKMTO指出：「這些事件綜合起來，顯示有可信的海盜威脅。」（編譯：何宏儒）1150426

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