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    川普制裁奏效！哈格島儲油將達上限 伊朗急調閒置油輪當海上倉庫

    2026/04/25 23:03 即時新聞／綜合報導
    哈格島。（法新社）

    哈格島。（法新社）

    受美國海上封鎖影響，伊朗原油出口受阻，導致負責全國9成出口量的哈格島（Kharg Island）儲油槽幾近滿載。德黑蘭當局為緩解庫存壓力，被迫將一艘閒置30年的老舊油輪「納沙號」（Nasha）重新啟用，作為海上儲油設施，以應對燃眉之急。

    《紐約郵報》引述《海灣新聞》指出，由於美國嚴格執行海上封鎖，伊朗每日約100萬桶的原油無法順利輸出，導致其主要石油樞紐哈格島的儲存空間面臨極限。

    分析指出，目前哈格島剩餘儲存容量恐在12至13天內填滿，石油出口若持續停滯，將嚴重打擊伊朗的國家經濟。

    為緩解儲量過載問題，伊朗被迫重啟一艘閒置30年的老舊油輪「納莎號」（Nasha），將其改裝為海上浮動儲油槽，以緩解日益嚴峻的儲能困境。

    與此同時，美國持續強化海軍封鎖力度。除了在亞洲海域接連攔截多艘懸掛伊朗旗油輪，美軍週五更在中東地區增派第三艘航空母艦「布希號」（USS George H.W. Bush），強化對荷姆茲海峽的控制。

    面對美國的軍事與經濟高壓，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週五（24日）重申，伊朗仍有機會透過外交途徑達成協議，但警告「時間不站在伊朗那邊」。川普則強硬表態，若伊朗領導層不願進行談判，美方將不排除動用武力打擊剩餘的軍事目標。

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