拒挺伊戰被暫停北約資格？ 西班牙總理：完全不擔心

西班牙總理桑傑士24日出席歐盟峰會。（路透）

傳出美國正考慮暫停西班牙在北大西洋公約組織（NATO）會員資格，回應西班牙拒絕美國攻打伊朗行動使用該國基地和領空後，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）24日強調，西班牙是北約的「可靠成員」，並履行所有義務。

《法新社》25日報導，路透日前引述一名匿名美國官員說法報導，五角大廈在一封電子郵件中提出此選項，懲罰不支持美國和以色列聯合對伊朗戰爭的北約盟邦。桑傑士24日在塞普勒斯出席歐盟峰會期間，針對此事以英文向記者說，「西班牙是北約裡可靠的成員，並且正在充分履行所有義務」，「因此，我完全不擔心」。

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桑傑士隨後改以西班牙文表示，「我們並不根據電子郵件行事，是根據正式文件，以及美國政府在此案中所表明的立場行事」。

出席峰會的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）向媒體表示，「北約必須維持團結，我相信實力來自團結」。桑傑士說，西班牙政府立場是「與盟邦絕對合作，但是始終在國際法界線內」。

美國總統川普多次抨擊北約盟邦拒絕加入這場戰爭，是「背叛」。稍早美國戰爭部發言人威爾森（Kingsley Wilson）回應路透的報導，表示戰爭部會確保總統有「可信選項」，以確保盟邦不再只是「紙老虎」，而是各盡其一份力。但是他未說明更多細節。

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