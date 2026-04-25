為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    拒挺伊戰被暫停北約資格？ 西班牙總理：完全不擔心

    2026/04/25 22:41 編譯管淑平／綜合報導
    西班牙總理桑傑士24日出席歐盟峰會。（路透）

    西班牙總理桑傑士24日出席歐盟峰會。（路透）

    傳出美國正考慮暫停西班牙在北大西洋公約組織（NATO）會員資格，回應西班牙拒絕美國攻打伊朗行動使用該國基地和領空後，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）24日強調，西班牙是北約的「可靠成員」，並履行所有義務。

    《法新社》25日報導，路透日前引述一名匿名美國官員說法報導，五角大廈在一封電子郵件中提出此選項，懲罰不支持美國和以色列聯合對伊朗戰爭的北約盟邦。桑傑士24日在塞普勒斯出席歐盟峰會期間，針對此事以英文向記者說，「西班牙是北約裡可靠的成員，並且正在充分履行所有義務」，「因此，我完全不擔心」。

    桑傑士隨後改以西班牙文表示，「我們並不根據電子郵件行事，是根據正式文件，以及美國政府在此案中所表明的立場行事」。

    出席峰會的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）向媒體表示，「北約必須維持團結，我相信實力來自團結」。桑傑士說，西班牙政府立場是「與盟邦絕對合作，但是始終在國際法界線內」。

    美國總統川普多次抨擊北約盟邦拒絕加入這場戰爭，是「背叛」。稍早美國戰爭部發言人威爾森（Kingsley Wilson）回應路透的報導，表示戰爭部會確保總統有「可信選項」，以確保盟邦不再只是「紙老虎」，而是各盡其一份力。但是他未說明更多細節。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播